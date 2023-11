È on-line la prima puntata della docuserie “Lancia. La storia di una rinascita”

Inizia oggi il cammino verso il 27 novembre, giorno del compleanno del marchio Lancia, una data che segna il prossimo passo nella rinascita del marchio. Per l’occasione Lancia ha realizzato una docuserie in tre parti dal titolo “Lancia. La storia di una rinascita”, dove Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio italiano facendo da narratore e accogliendo in ogni puntata un ospite diverso, guida gli spettatori in un viaggio attraverso il passato e il futuro del brand.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, in una docuserie in tre parti, inizia un viaggio nel passato e nel futuro del marchio

“Lancia è un classico marchio progressista. Progressista perché guardiamo sempre al futuro con grande ambizione, ma allo stesso tempo è classico perché siamo profondamente legati alla nostra gloriosa storia, che abbraccia più di un secolo. In questo viaggio tra passato e futuro, Lancia ha sempre considerato centrale il comfort a bordo, creando automobili da vivere e non solo da guidare, dove il benessere a bordo è importante quanto la tecnologia, le prestazioni e lo stile, tutte componenti essenziali per noi “Facciamoci sentire a casa dentro un’auto. In Lancia innovazione e design si fondono per creare il futuro e dare vita ad un nuovo modo di concepire e vivere l’automobile, un modo accogliente come in una bella casa italiana!” , ha dichiarato Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio premium di Stellantis.

Il primo episodio è girato a Torino, tra il Centro Stile e lo Stellantis Heritage Hub, un luogo che rievoca l’atmosfera unica e iconica che appartiene al glorioso passato di un marchio che ha scritto capitoli della storia dell’automotive italiano. Insieme all’amministratore delegato del marchio Lancia, Roberto Giolito, attuale direttore di Stellantis Heritage, designer di fama internazionale, vincitore di premi come il Compasso d’Oro e ‘padre’ di alcune delle vetture più significative della storia automobilistica moderna, parla di l’importanza di questo patrimonio storico, che fa parte del DNA del marchio.

Gli spettatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio tra le icone Lancia, modelli che hanno fatto la storia del marchio e che ancora oggi sono ricordati dagli appassionati. In questo scenario, l’autentica sensazione di “casa” nei veicoli della casa piemontese, raggiunta attraverso materiali sostenibili, colori e cura dei dettagli ispirati all’architettura e al design italiano, rimane un punto d’incontro tra passato e futuro, dove l’auto diventa un luogo sicuro e casa accogliente per chi è a bordo.”

Lancia

Il dialogo si alterna alle immagini dei veicoli, sottolineando l’artigianalità e l’importanza delle forme e degli spazi: dalla prima struttura monoscocca della Lambda al meccanismo di apertura delle porte di Aprilia e Flaminia, che ricorda l’ospitalità delle case moderne, con il tipico ingresso senza cornice specchio. Inoltre, le esperienze sensoriali fungono da elemento di collegamento tra persone, forme, materiali, colori e luce. È un viaggio coerente basato su valori forti, innovazione e design senza tempo.

Lancia reinventa e ridisegna la tradizione, per creare una concezione nuova, accogliente e raffinata dell’automobile.“Lancia. La storia di una rinascita” rappresenta un racconto che conduce al primo passo della rinascita del marchio. La storia continua la prossima settimana con il secondo episodio della docuserie.