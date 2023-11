GM e Stellantis investono in una startup di magneti per veicoli elettrici 

General Motors e Stellantis hanno dichiarato mercoledì che investiranno nella startup Niron Magnetics, parte di un piano per sviluppare magneti per veicoli elettrici senza terre rare, poiché i due gruppi mirano a ridurre la propria dipendenza dalla Cina.

Le case automobilistiche hanno partecipato all’ultimo round di finanziamento da 33 milioni di dollari di Niron e pianificano di lavorare insieme per aiutare a sviluppare magneti permanenti realizzati senza terre rare, un passo che, in caso di successo, rimodellerà il modo in cui i materiali vengono utilizzati per la transizione nelle auto elettriche, riferisce Reuters.

“I magneti permanenti sono gli eroi non celebrati e i componenti chiave di innumerevoli parti di ogni veicolo”, ha detto ai giornalisti il ​​CEO di Niron Jonathan Rowntree durante una chiamata. “Dove hanno il maggiore impatto per GM è nei propulsori dei suoi futuri veicoli elettrici. Oggi, circa il 90% della fornitura di magneti in terre rare dipende dalla Cina”. La mossa fa seguito all’annuncio della Cina di ottobre che avrebbe richiesto licenze di esportazione per alcuni prodotti di grafite, utilizzati anche nei veicoli elettrici, per proteggere la sicurezza nazionale.

I termini finanziari del round di Niron non sono stati resi noti dalle società, ma una persona a conoscenza dell’accordo, che ha chiesto di restare anonima, ha detto che GM ha investito 7 milioni di dollari e Stellantis 5 milioni.

“Crediamo che la tecnologia unica di Niron possa svolgere un ruolo chiave nella riduzione dei minerali delle terre rare dai propulsori dei veicoli elettrici e aiutarci ad ampliare ulteriormente la nostra catena di fornitura di veicoli elettrici con sede in Nord America”, ha affermato il presidente di GM Ventures, Anirvan Coomer.

I magneti permanenti sono essenzialmente i motori di un veicolo elettrico e aiutano a trasferire la potenza in movimento. I motori dei veicoli elettrici sono costituiti da parti tipicamente realizzate con minerali delle terre rare come terbio, disprosio, praseodimio e neodimio, che sono costosi e attualmente lavorati quasi interamente all’estero.

“Produrre potenti magneti da abbondanti materiali di base disaccoppia la nuova produzione dallo sviluppo delle miniere di terre rare e riduce l’impatto ambientale complessivo”, ha affermato Adam Bazih, CEO di Stellantis Ventures. Niron, con sede a Minneapolis, ha affermato di ritenere che il suo magnete in nitruro di ferro – che ha soprannominato Clean Earth Magnet – sia più magnetico di un tradizionale magnete permanente realizzato con neodimio e praseodimio.

“Ci sono molte fasi di costruzione e una mancanza di trasparenza dei prezzi in questo settore delle terre rare, data la concentrazione delle forniture in Cina”, ha affermato Tom Grainger, direttore senior di Niron. L’accordo arriva nonostante l’accordo di GM nel 2021 per l’acquisto di magneti in terre rare da MP Materials. MP fatica a raffinare le proprie terre rare in California, ma sta costruendo un impianto di magneti in Texas.