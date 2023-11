Alfa Romeo: nel 2023 in Germania immatricolazioni +85%

Continua il trend di crescita dell’Alfa Romeo sul mercato tedesco. Per i mesi da gennaio a ottobre, le statistiche di immatricolazione dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) per il tradizionale marchio italiano mostrano un aumento dell’85 per cento rispetto al 2022. Secondo i dati KBA, solo nel mese di ottobre sono state immatricolate il 34 per cento in più di auto della casa automobilistica del Biscione rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Come nei mesi precedenti, anche nel mese di ottobre il marchio Alfa Romeo ha ottenuto risultati decisamente migliori sul mercato tedesco rispetto al mercato nel suo insieme. In questo caso la KBA ha riportato per il mese di ottobre una crescita del 5 per cento circa.

KBA ha rilevato un aumento dell’85% delle nuove immatricolazioni per Alfa Romeo nel 2023

Il risultato complessivo positivo non è dovuto solo al SUV compatto Alfa Romeo Tonale, che registra un incremento di circa il 200 per cento rispetto all’anno di lancio 2022. Tutti i modelli Alfa Romeo sono riusciti a migliorare significativamente il proprio numero di immatricolazioni anno dopo anno. La berlina sportiva Alfa Giulia è stata venduta quasi il doppio (+94 per cento) rispetto ai primi dieci mesi del 2022. Anche il SUV sportivo Alfa Romeo Stelvio è stato venduto significativamente più spesso rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+21 per cento).

Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “L’Alfa Romeo ha mostrato un notevole sviluppo sul mercato tedesco nei primi dieci mesi dell’anno, sovraperformando significativamente il mercato complessivo. Tutta la nostra gamma di modelli continua a partecipare a questa tendenza positiva, il che conferma la forza della nostra strategia di modelli. I nostri concessionari e il mio team sono motivati ​​e impegnati per i restanti due mesi dell’anno. Con un ottobre forte alle spalle e una passione ininterrotta, siamo fiduciosi di poter chiudere l’anno finanziario 2023 in modo estremamente positivo”.