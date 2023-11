Stellantis leader del mercato automobilistico portoghese ad ottobre e in tutto il 2023

Secondo ACAP, Stellantis domina nelle vendite di auto in Portogallo nel mese di ottobre su tutti i fronti del mercato, con i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot. Questo mese, il Gruppo automobilistico è leader nel mercato totale VP+VCL (Passenger Vehicles + Light Commercial) con 4.218 unità e una quota del 25,9 per cento, è leader nel mercato VP con 3.068 unità e una quota del 22,1 per cento e anche nel mercato LCV con 1.150 unità e una quota di 47,6 per cento.

Stellantis è leader del mercato auto portoghese sia nel mese di ottobre che in tutto il 2023

Dopo i primi dieci mesi del 2023, Stellantis detiene la leadership indiscussa del mercato automobilistico portoghese, sia in termini assoluti che nel settore delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Quest’anno il Gruppo ha venduto 51.972 veicoli, per una quota di mercato del 27,4 per cento. Un vantaggio di circa 16.000 veicoli e 8,4 punti di quota per il secondo gruppo automobilistico più venduto in Portogallo. In particolare, Stellantis ha venduto 40.980 Autovetture, generando una quota del 24,5 per cento, e 10.992 Veicoli Commerciali Leggeri, un volume che garantisce una quota significativa del 48,6 per cento.

Con 1.000 auto 100 per cento elettriche e ibride plug-in, Stellantis è stata la numero 1 nelle vendite di veicoli a basse emissioni (LEV) nel mese di ottobre, raggiungendo una quota del 18,9 per cento. Stellantis si è distinta anche per essere stata leader, lo scorso mese, nelle vendite di auto 100% elettriche con 586 unità e una quota del 19,8 per cento (VP+VCL). Lo stesso è accaduto nel mercato commerciale elettrico con 171 furgoni elettrici che rappresentano il 71,9 per cento di questo mercato.

Stellantis sta accelerando i suoi sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti. Offre un catalogo sempre più completo di modelli con motorizzazioni 100 per cento elettriche e ibride plug-in dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot, coprendo quasi tutti i segmenti di mercato, dalle compatte urbane dai veicoli ai SUV, berline, 4×4 e auto supersportive.

Questa offensiva elettrizzata di Stellantis copre tutti i fronti del mercato. Nelle proposte LEV (BEV + PHEV) , il Gruppo ha venduto 10.265 unità (100 per cento elettriche + ibride plug-in) tra gennaio e ottobre, il che si traduce in una quota di mercato leader del 19,7 per cento.

Stellantis è anche leader individualmente nei mercati elettrificati VP e VCL. Ad oggi ha venduto 8.966 LEV Passenger Cars, per una quota del 17,9 per cento. Spicca la leadership indiscussa di Stellantis nel mercato dei Veicoli Commerciali 100% elettrici, con 1.299 e-van venduti ad oggi e una quota del 64,5 per cento. Questo successo è dovuto all’affidabilità e all’adattabilità dei diversi modelli alle esigenze di aziende e professionisti. Una leadership rafforzata con la presentazione, a ottobre, di Stellantis Pro One e della sua rinnovata e completa linea di furgoni connessi al 100 per cento, con tecnologia elettrificata di seconda generazione, in tutte le dimensioni di furgoni Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot.

Questi risultati rappresentano un altro passo avanti nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che integra l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo, raggiungendo il 100 per cento delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti di vendite di BEV entro il 2030.