Stellantis: in Germania cambiamenti importanti alla sua organizzazione

A partire dal 1 novembre 2023, Agnès Rubinstein (56 anni) sarà il nuovo Direttore B2B di Stellantis in Germania e sarà quindi responsabile dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot occupandosi in futuro dell’intero canale di vendita commerciale. Succede a Haico van der Luyt (57), che in questo momento passa all’organizzazione commerciale europea di Citroën e, in qualità di Area Operations Manager, coordinerà le attività di vendita e marketing del marchio nella regione dell’Europa allargata insieme ai country manager Citroën. Inoltre, van der Luyt svilupperà e implementerà la strategia B2B del marchio Citroën in modo trasversale per l’intera regione dell’Europa allargata.

“Agnès Rubinstein ha una conoscenza eccezionale del settore commerciale, sia nel settore delle autovetture che dei veicoli commerciali leggeri. “Continuerà a promuovere lo sviluppo del business B2B e quindi darà un contributo significativo alla crescita delle vendite pianificata”, afferma Lars Bialkowski, capo di Stellantis Germania. “Allo stesso tempo desidero ringraziare Haico van der Luyt per aver creato l’area commerciale comune B2B e gli auguro molto successo nei suoi nuovi compiti presso la sede centrale.”

Agnès Rubinstein ha lavorato per Renault sia in Germania che in Francia negli ultimi due decenni. Più recentemente, in qualità di responsabile delle operazioni B2B, dei clienti chiave e dello sviluppo aziendale per la regione DACH, è stata responsabile delle attività commerciali dei marchi Renault, Alpine e Dacia. Agnès Rubinstein era precedentemente a capo della divisione veicoli commerciali leggeri per i mercati tedesco, austriaco e svizzero.

Laurent Diot, capo di Citroën nella regione dell’Europa allargata, è soddisfatto del passaggio dell’esperto manager automobilistico Haico van der Luyt all’organizzazione europea del marchio: “Con Haico van der Luyt otteniamo qualcuno per il ruolo di Area Operations Manager vendite assolute professionista che, con la sua pluriennale esperienza e il suo eccellente network, contribuirà a dare forma alla nuova era di Citroën inaugurata dalla nuova C3. Tra l’altro la Germania è uno dei mercati da servire”. Nella sua lunga carriera automobilistica, van der Luyt è stato, tra le altre cose, amministratore delegato di Peugeot Deutschland GmbH e brand country manager per i marchi Alfa Romeo e Jeep in Germania.