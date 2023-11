Fiat ad ottobre si conferma leader del mercato in Brasile

Il pickup Strada e Fiat restano saldamente ai vertici delle classifiche per modello e marca nel mercato brasiliano ad ottobre. Il pick-up ha registrato 11.874 unità in ottobre e 98.511 unità da inizio anno, mentre il marchio italiano ha registrato rispettivamente 44.456 ad ottobre e 384.444 unità nella classifica annuale. Ad ottobre nella classifica dei veicoli più venduti al secondo posto si piazza la Volkswagen Polo e al terzo la Chevrolet Onix.

Anche ad ottobre Fiat e il pickup Strada dominano le classifiche di vendita in Brasile

La novità di ottobre è la posizione di Fiat Mobi che chiude il mese al quarto posto, con 8.037 immatricolazioni, davanti alla Hyundai HB20 (7.421), che occupa questa posizione anche nella somma delle vendite nei primi dieci mesi dell’anno (69.093). Ricordiamo inoltre che la vettura compatta di Fiat era sesta a settembre ed è quinta nel 2023. Completano la classifica dei dieci modelli più venduti a ottobre in Brasile Onix Plus (7.114), VW T-Cross (6.724), Chevrolet Tracker (6.669), Renault Kwid (6.394 ) e Nissan Kicks (6.115).

I cinque marchi con i maggiori volumi di vendite nel mese di ottobre sono stati Fiat (44.456 unità e 21,51 per cento di quota), Volkswagen (32.886 e 15,91 per cento), General Motors (32.274 e 15,62 per cento), Toyota (17.668 e 8,55 per cento) e Hyundai (16.334 e 8,55 per cento). A completare la Top 10 del bilancio mensile delle vendite di auto ci sono Renault, Jeep, Nissan, Honda e Caoa Chery.

Per Fiat dunque ancora un mese positivo in Brasile che si conferma uno dei suoi mercati migliori in assoluto. Non sorprende che per crescere ancora la principale casa automobilistica italiana voglia puntare ancora su questo mercato con il lancio di futuri modelli che arriveranno nei prossimi anni e per i quali sono stati già stanziati cospicui investimenti. Il primo ad arrivare sarà il pickup di medie dimensioni Fiat Titano ma altre sorprese sono attese per il prossimo anno. Nel frattempo Strada e company continuano a dominare.