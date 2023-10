Il docufilm FIAT Pandelleria riceve importante premio

TikTok, la piattaforma di divertimento che conta più di un miliardo di utenti nel mondo, ha annunciato i vincitori della seconda edizione dei TikTok Ad Awards, un prestigioso premio che riconosce le agenzie e i brand che hanno realizzato le campagne più creative. FIAT ha ricevuto il premio “Greatest Creative” grazie al docufilm “Pandelleria“. I contenuti pubblicati su Tik Tok hanno raggiunto oltre 21 milioni di visualizzazioni (total views) e oltre 600.000 interazioni, dimostrando il grande interesse suscitato da “Pandelleria”.

La giuria ha elogiato “Pandelleria” per il suo storytelling creativo, il realismo narrativo e l’efficace coinvolgimento del pubblico

Il docufilm “Pandelleria” è un tributo alla Panda, una delle icone del Made in Italy nel mondo, che racconta la bellezza e i colori dell’isola e le storie della vita quotidiana dei suoi abitanti, che hanno nella Panda una fedele compagna. Il titolo si riferisce infatti a Pantelleria, l’isola siciliana nota per le sue meraviglie naturali e anche per essere il posto con più Panda al mondo. In 30 minuti vengono narrate le storie di 14 panteschi e il loro amore per le tre generazioni del mitico modello. Il filmato è stato ideato dalle agenzie di Publicis Groupe, Leo Burnett e Publicis Sapient, che hanno scelto Pantelleria come location.

TikTok è una piattaforma unica che riunisce una comunità di 19,7 milioni di utenti in tutta Italia, offrendo loro un’esperienza inedita di connessione, ispirazione e apprendimento. All’interno della piattaforma si registra un continuo flusso di spettatori attivi, coinvolti e dalla forte passione per la scoperta e l’acquisizione di nuove conoscenze. Questa particolare dinamica rende TikTok un mezzo indispensabile per i brand, che si impegnano nella produzione di contenuti di altissima qualità che sfruttano al meglio questo strumento di marketing all’avanguardia.

Il gruppo di giudici, formato da esponenti di vari settori della comunicazione italiana, ha esaminato i progetti tenendo presente l’obiettivo della piattaforma: stimolare la creatività e diffondere gioia.

Dopo un’accurata analisi, il gruppo ha premiato il docufilm “Pandelleria” con il riconoscimento Greatest Creative. Con il suo stile narrativo realistico e una dose di umorismo, la campagna ha mostrato grande creatività, attirando l’interesse del pubblico e ottenendo alti livelli di coinvolgimento.

Sebbene i progetti vincitori fossero molto diversi tra loro, in “Pandelleria” si nota un aspetto che li accomuna: la capacità di valorizzare i contenuti in modo rilevante, di evidenziare l’identità del brand in modo originale e di instaurare una comunicazione sincera con la community.