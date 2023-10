Stellantis perde 3 miliardi di ricavi per gli scioperi negli USA

Stellantis ha reso noti i risultati del terzo trimestre del 2023, che mostrano una crescita dei ricavi del 7 per cento a 45,1 miliardi di euro, grazie a un aumento dei volumi e dei prezzi. Tuttavia, il gruppo automobilistico ha anche subito un forte impatto negativo degli scioperi che hanno coinvolto le sue operazioni negli Stati Uniti e in Canada, dove i sindacati UAW e Unifor hanno chiesto nuovi contratti di lavoro.

Gli scioperi negli Stati Uniti di UAW hanno inciso sui conti di Stellantis che ha perso circa tre miliardi di ricavi

Gli scioperi, che sono durati diverse settimane, hanno causato la sospensione della produzione in diversi stabilimenti, con conseguenti perdite di vendite e di quote di mercato. Stellantis ha stimato che gli scioperi hanno inciso negativamente sui ricavi netti per circa 3 miliardi di euro a tutto ottobre, rispetto ai piani produttivi.

Stellantis nei giorni scorsi ha dichiarato di aver raggiunto un accordo provvisorio sia con l’UAW sia con l’Unifor, che dovrà essere ratificato dai lavoratori. L’accordo prevede aumenti salariali, bonus, investimenti nelle fabbriche e nella mobilità elettrica. Inoltre è stato anche annunciata la riapertura della fabbrica di Belvidere chiusa da febbraio in cui sarà prodotto un futuro pickup di Ram.

Nonostante le difficoltà, Stellantis ha confermato i suoi obiettivi per il 2023, tra cui un margine operativo lordo tra il 10 per cento e il 11,5 per cento, un flusso di cassa industriale netto positivo e una quota di mercato globale stabile o in crescita. Il gruppo ha anche annunciato che terrà un Investor Day il 13 giugno 2024 negli Stati Uniti. Si spera naturalmente che quanto perso in queste settimane possa essere in parte recuperato nei prossimi mesi.