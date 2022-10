Stellantis: ancora guai a Detroit per il gruppo automobilistico

Ancora guai per Stellantis a Detroit. Il gruppo automobilistico è stato colpito da un altro avviso di violazione della qualità dell’aria legato al suo stabilimento di assemblaggio di Mack sul lato est della città, secondo un avviso del Dipartimento dell’ambiente, dei grandi laghi e dell’energia del Michigan.

Stellantis: nuovo avviso di violazione a causa dei cattivi odori per il suo stabilimento di Detroit

La violazione è la sesta per Stellantis dallo scorso settembre per quanto riguarda la qualità dell’aria nell’area circostante lo stabilimento. Un funzionario dell’EGLE ha notificato al gestore dell’impianto tramite un avviso di violazione all’inizio di questa settimana che durante un’indagine del 30 settembre, il personale della divisione per la qualità dell’aria dell’agenzia ha osservato “odori persistenti e discutibili di vernice/solvente e chimici di moderata intensità... che hanno colpito le aree residenziali sottovento dell’impianto che si è determinato a emettere dall’impianto.

L’indagine è stata sollecitata da segnalazioni di “odori fastidiosi”, una denuncia persistente di alcuni residenti che vivono vicino alla struttura in Saint Jean Street. EGLE ha chiesto a Stellantis di agire per correggere la violazione e di inviare entro il 14 ottobre una risposta scritta all’avviso che spieghi le cause e la durata della violazione, se la questione è in corso, quali misure sono state adottate o i piani della casa automobilistica da prendere per rimediare alla situazione e cosa sta facendo l’azienda per evitare che si ripeta.

“Stellantis ha implementato azioni correttive relative al nostro stabilimento di assemblaggio Mack come presentato a EGLE all’inizio di quest’anno”, ha dichiarato venerdì il portavoce dell’azienda Jodi Tinson. “Stiamo indagando su questo recente incidente e lavoreremo con EGLE per affrontare questo problema in modo tempestivo”.

Stellantis ha investito 1,6 miliardi di dollari nell’espansione del suo Mack Engine Complex per costruire SUV Jeep Grand Cherokee a partire dall’estate del 2021. Subito dopo, i residenti vicini allo stabilimento hanno iniziato a sentire l’odore di vernice e odori chimici e hanno segnalato lacrimazione agli occhi, problemi respiratori e nausea.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: oltre 74.000 veicoli venduti in Sud America a settembre