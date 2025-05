La prima Volkswagen Golf GTI completamente elettrica è in fase di sviluppo, e il CEO di VW, Thomas Schäfer, promette che “sarà un’auto mostruosa”. Volkswagen continuerà ad aggiornare l’attuale Golf fino alla fine del decennio, quando debutterà una nuova versione 100% elettrica basata sull’innovativa piattaforma SSP del gruppo automobilistico. Considerata l’importanza storica del modello, il lavoro di progettazione per elettrificare la GTI originale è già a pieno regime.

Volkswagen prepara una Golf GTI elettrica da oltre 300 cavalli

“Alla fine del decennio lanceremo una Golf GTI elettrica, e sarà eccezionale”, ha dichiarato Schäfer. “È fondamentale che sia autentica: una vera GTI.” Una delle novità principali riguarda la trazione, che resterà anteriore, a differenza della ID.3 GTX, che offre 322 CV sulle ruote posteriori. Nonostante il surplus di potenza della ID.3 GTX rispetto all’attuale GTI benzina da 2.0 litri, anche la futura GTI elettrica potrebbe avvicinarsi a questi numeri, sfruttando la precisione nella gestione della coppia tipica dei motori elettrici.

Anche una Golf R elettrica è prevista nei piani di VW, fedele al concetto di trazione integrale e destinata a un ulteriore salto di potenza. Nel frattempo, sarà la ID.2 GTI, già presentata come concept, a stabilire il nuovo standard per le future compatte sportive del marchio. “Abbiamo chiesto ai nostri team di sviluppo di creare una GTI di cui essere orgogliosi per il futuro”, ha spiegato Schäfer.

Il CEO ha già provato alcuni prototipi della nuova GTI, attesa sul mercato nel 2026, elogiandone il comportamento dinamico, la maneggevolezza e il sound. Schäfer non ha confermato se la nuova GTI adotterà soluzioni come i cambi simulati o la modalità drift della Hyundai Ioniq 5 N, sottolineando però che il modello manterrà il perfetto equilibrio tra comfort e dinamismo che ha reso celebre la sigla GTI.

La nuova Golf sta prendendo forma digitalmente prima della costruzione dei prototipi fisici. “Abbiamo definito l’aspetto del veicolo e le dimensioni della piattaforma”, ha affermato Schäfer, pur precisando che alcuni dettagli stilistici sono ancora in fase di perfezionamento. La piattaforma SSP sarà una svolta per il Gruppo Volkswagen, condivisa da brand che vanno da Skoda a Bentley, con moduli comuni per ottimizzare i costi e la produzione su larga scala.

Alla domanda sulla sua Golf GTI preferita, Schäfer ha risposto: “La prima. Era un esperimento nato dal nulla e ha creato una tendenza leggendaria.” La Golf GTI originale erogava 108 CV da un motore aspirato da 1.6 litri. Con oltre 300 CV, la futura e-GTI promette tanta rivoluzione, strizzando però l’occhio alla tradizione.