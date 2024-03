Tesla, la Model Y diventa più cara: presto un aumento dei prezzi in Europa

Stavate pensando di acquistare una Tesla Model Y? Il consiglio allora è quello di fare in fretta prima che i prezzi salgano. Con un annuncio ufficiale, Tesla ha infatti dichiarato che i prezzi della Model Y aumenteranno in diversi paesi europei e non solo. Al momento non sono stati rivelati tutti i paesi in cui ci sarà questo aumento, ma la cosa certa è che l’Italia non fa parte di questa lista.

Tesla Model Y: il SUV elettrico diventa più caro in Europa

Il prezzo della Model Y negli Stati Uniti subirà un incremento di 1.000 dollari a partire da aprile. Questi aumenti interesseranno anche il mercato europeo, come annunciato direttamente da Tesla tramite il suo profilo su X, con un aumento previsto di circa 2.000 euro a partire dal 22 marzo.

L’Italia non rientra in questa lista, soprattutto perché i prezzi della Model Y nel nostro paese erano stati abbassati nelle ultime settimane per rientrare nell’Ecobonus. Dunque al momento non avrebbe senso una mossa simile. Il prezzo della versione a trazione posteriore della Model Y resterà quindi invariato nel nostro paese, ma potrebbero essere rivisti i prezzi per le varianti Long Range e Performance, che potrebbero subire un incremento. La versione che rientra negli attuali incentivi statali rimarrà quindi esente da questi aggiustamenti economici.

In base all’Ecobonus, per essere eleggibili agli incentivi statali, un veicolo elettrico non deve superare il limite di 42.700 euro IVA inclusa. La Tesla Model Y, offerta in Italia a 42.690 euro, si posiziona strategicamente sotto questa soglia, una scelta evidentemente finalizzata a massimizzare l’accessibilità agli incentivi.

Per quanto riguarda le varianti Long Range e Performance, è previsto che i loro prezzi possano attestarsi rispettivamente a 51.990 euro e 57.990 euro. Ulteriori dettagli sugli aumenti e sulle politiche di prezzo saranno rivelati il 22 marzo, quando verranno applicati i nuovi listini in diverse nazioni europee.