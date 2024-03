Tesla, Elon Musk vuole azzerare la manutenzione delle auto

Il nuovo obiettivo di Tesla è molto ambizioso. La casa automobilistica americana intende azzerare totalmente la necessità di manutenzione per le sue auto. La società è attualmente alla ricerca di un nuovo Senior Manager che guiderà il programma denominato “Zero Service”. Questa iniziativa, che riflette la visione di Elon Musk secondo cui il miglior servizio è quello non necessario, punta a identificare ed eliminare le cause che portano le auto Tesla a richiedere assistenza.

Tesla intende azzerare la manutenzione delle proprie auto: il piano di Elon Musk

Tesla ha già dimostrato che le sue vetture richiedono meno manutenzioni rispetto ai veicoli tradizionali, un vantaggio reso evidente dall’esperienza di utenti come il rallysta Piero Longhi, che ha percorso 380.000 km senza manutenzioni e tagliandi. L’azienda di Elon Musk ha già investito molte risorse in questa direzione, ottenendo una riduzione dei problemi legati ai suoi veicoli. Gestendo direttamente i suoi centri di assistenza, l’azienda ha un controllo completo sulla qualità e sui costi del servizio, e il programma “Zero Service” potrebbe ulteriormente ridurre i costi operativi e migliorare la qualità dei suoi prodotti.

Raggiungere quest’obiettivo è molto complicato, anche considerando che le auto elettriche hanno un numero limitato di parti meccaniche rispetto alle tradizionali. Tuttavia, Tesla si impegna a ridurre al minimo queste esigenze, utilizzando anche aggiornamenti software over-the-air per migliorare le prestazioni e l’affidabilità dei veicoli. Mentre la concorrenza nel settore automotive si intensifica, con nuovi rivali come BYD che emergono come forti concorrenti, Tesla cerca di mantenere il proprio vantaggio competitivo attraverso iniziative come il programma “Zero Service”.

L’obiettivo di Tesla è complesso e ridurre la necessità di manutenzione di ogni veicolo sarà alquanto impossibile. L’azienda ha però dimostrato in passato di essere in grado di portare avanti iniziative molto ambiziose. Il successo di questo progetto potrebbe avere un impatto importante sulla riduzione dei costi operativi e sulla soddisfazione del cliente, consolidando ulteriormente la posizione di Tesla come leader nell’innovazione nel settore automotive.