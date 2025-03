Tesla richiama tutti i Cybertruck: i pannelli in acciaio si staccano

Ancora problemi per Tesla. Nello specifico, per il Cybertruck. La casa automobilistica ha richiamato tutti gli esemplari del pickup elettrico. Il problema? Il distacco dei pannelli in acciaio inossidabile, in particolare quello lungo l’arco del tetto sopra i finestrini, fissato con un adesivo che non svolge benissimo il suo dovere.

Tesla Cybertruck: richiamati tutti gli esemplari prodotti fino ad ora

La casa automobilistica guidata da Elon Musk ha richiamato tutti i Cybertruck prodotti fino ad ora, quindi dal 13 novembre 2023 al 27 febbraio 2025. Il totale ammonta a 46.096 unità. Questo richiederà un gran lavoro per l’azienda, poiché i proprietari dovranno portare il proprio esemplare in concessionaria per le riparazioni necessarie.

Tesla rimuoverà l’adesivo difettoso, sostituendolo con una colla più resistente, rinforzando l’assemblaggio con un perno saldato per fare in modo che il pannello non si stacchi più. Questo è soltanto l’ultimo di una serie di richiami che, fino ad ora, sono stati risolti tramite aggiornamenti software. Purtroppo in questo caso non è possibile. Questo problema è stato segnalato per mesi da diversi proprietari su Reddit, ma Tesla ha iniziato a indagare sul problema soltanto a gennaio 2025.

Il 2025 non è iniziato benissimo per Tesla anche sul fronte finanziario, con un brusco calo delle azioni in borsa in seguito alle previsioni delle vendite in calo relative al primo trimestre dell’anno. A pesare anche le scelte politiche di Musk, negli Stati Uniti quanto in Europa.

Nel frattempo gli azionisti e la dirigenza spera che il lancio della nuova Model Q, veicolo elettrico low-cost, possa migliorare la situazione, così come il debutto della nuova Model Y aggiornata.