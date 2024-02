Porsche: un monovolume elettrico per la mobilità del futuro

Le strade che la tecnologia elettrica percorrerà nell’industria automobilistica sono imperscrutabili. Sondare sentieri inediti potrebbe, forse, condurre Porsche a sviluppare un minivan a zero emissioni. In contrapposizione ai SUV, autentici padroni del mercato, il segmento è in declino. Addirittura, la quota di mercato nel Vecchio Continente è inferiore all’1%. Tuttavia, in altri mercati come l’Asia, gli esemplari di lusso rimangono popolari. L’azienda di Zuffenhausen ha già esplorato l’idea con la concept car Vision Renndienst quattro anni fa. Il capo del design esterno, Peter Varga, non esclude a priori l’eventualità. L’idea, al contrario, stimola la sua fantasia. Questo perché avrebbe un serio potenziale per rubare la scena, quindi le parti sono al lavoro.

Dalle sportive ai minivan: la rivoluzione elettrica di Porsche

Varga paragona il potenziale di un minivan elettrico di lusso Porsche al successo del Cayenne, il primo Sport Utility del marchio. Il Cayenne ha salvato il costruttore due decenni fa, dimostrando che l’azienda ha il potenziale per rompere gli schemi con successo. In territorio asiatico ci sarebbero i presupposti ideali per sostenere un progetto simile. Nel continente asiatico, produzioni come la Toyota Alphard riscuotono ampi consensi. Varga ha, però, voluto sottolineare che quella espressa è la sua opinione personale. In concreto, la compagnia non ha piani concreti in merito.

Tuttavia, le aperture all’idea sono un segno delle enormi possibilità nel settore della mobilità green. L’idea è di aver appena toccato con mano i primi sviluppi che vedremo nei prossimi anni. Ovviamente, una decisione del genere dovrebbe essere approvata dal consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen. In particolare, da Oliver Blume, presidente del conglomerato e numero uno del brand della Cavallina. Ora mancano delle conferme ufficiali, definitive e inconfutabili, tuttavia sembra improbabile che l’uscita di Varga non sia il risultato di un confronto tra le parti.

Ad alimentare le indiscrezioni c’è poi la recente presentazione della Volvo EM90, un esponente della categoria. Mentre l’Europa sembra aver voltato le spalle al settore, altrove il discorso è diverso. Ed è risaputo che affermarsi da quelle parti è fondamentale, specialmente in India e in Cina.

In definitiva, solo il tempo dirà se Porsche osereà esplorare il segmento dei minivan elettrici. Ma lo scenario di un minivan con il suo stemma è intrigante e affascinante.