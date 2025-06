Mercedes CLA elettrica: boom di ordini malgrado i problemi con la ricarica

Tutti gli indizi fanno pensare che la nuova Mercedes CLA elettrica diventerà un successo commerciale. Nonostante le polemiche sollevate alcune settimane fa a causa della sua iniziale incompatibilità con le colonnine di ricarica a 400 volt, la domanda non sembra averne risentito. Il CEO Ola Källenius si è infatti detto soddisfatto dell’andamento degli ordini.

Advertisement

Mercedes CLA elettrica: registrato un boom di ordini, nonostante i problemi con la ricarica

Al momento, Mercedes sta dando priorità ai clienti esterni rispetto ai dipendenti, segno evidente di una richiesta elevata nelle prime fasi della commercializzazione. Resta da capire se l’interesse resterà stabile anche nei prossimi mesi, un fattore che potrebbe dipendere dalla rapidità con cui l’azienda risolverà le limitazioni di ricarica menzionate. Ricordiamo che la berlina premium offre quasi 800 km di autonomia WLTP, è dotata di una ricca dotazione tecnologica e proposta a un prezzo di partenza di 56.665 euro.

Advertisement

La gamma iniziale prevede due versioni: la CLA 250+ a trazione posteriore e la CLA 350 4MATIC con trazione integrale. Entrambe utilizzano una batteria NCM (nichel, cobalto, manganese) da 85 kWh e condividono un’architettura elettrica a 800 volt, capace di supportare ricariche rapide fino a 320 kW in corrente continua. Bastano 22 minuti per passare dal 10 all’80% di carica.

Der neue Mercedes-Benz CLA mit EQ Technologie // The all-new Mercedes-Benz CLA with EQ Technology

La versione 250+ monta un motore da 272 CV (200 kW) e promette un’autonomia di 792 km nel ciclo WLTP, mentre la 350 4MATIC arriva a 354 CV (260 kW) e 771 km. La velocità massima per entrambe è limitata a 210 km/h, ma le prestazioni in accelerazione differiscono: 6,7 secondi nello 0-100 km/h per la versione con trazione posteriore e 4,9 per quella integrale. In autunno è previsto l’arrivo di una variante d’ingresso dotata di batteria LFP da 58 kWh, pensata per ampliare ulteriormente il pubblico di riferimento.

La Mercedes CLA EV misura 4,72 metri in lunghezza, 1,86 in larghezza e 1,47 in altezza, con un passo di 2,79 metri. Si posiziona come rivale diretta di Tesla Model 3 e Polestar 2. L’ultima parola spetta al mercato, con i dati di vendita che diranno se la CLA ha davvero convinto.