Mazda3 Nagisa: l’edizione speciale col migliore allestimento mai esistito

La gamma della Mazda3 si aggiorna con un nuovo allestimento, il migliore su piazza. Rispetto alle proposte fin qui presenti sul mercato, la vettura del marchio giapponese aggiunge una chicca assoluta, invitante sia dal punto di vista estetico sia da quello delle dotazioni. Chiamata Nagisa, l’edizione speciale contraddistingue pure la CX-30 e si fregia di soluzioni uniche. Il punto principale degli esterni è costituito dalla vernice Zircón Arena, una tonalità tenue in segno di sportività ed eleganza. La sportiva punta soprattutto sulle prestazioni, anziché sui consumi e già la tonalità mira a sottolinearlo. In abbinamento, il centro stile ha optato per i dettagli neri di ruote, specchietti retrovisori esterni e l’alettone. Ne deriva un’immagine elegante e aerodinamica, sportiva e sofisticata al tempo stesso.

Mazda3 Nagisa: un allestimento super

La tinta prevalente degli interni è, invece, il terracotta dei sedili in pelle. Nella sezione centrale si è optato in favore del tessuto Leganu, con una trama in pelle artificiale di alto pregio, che distingue altresì il cruscotto e i cuscini dei sedili. A livello di finiture, la vernice canna di fucile abbellisce le maniglie delle porte (i pannelli sono in tessuto Leganu), gli altoparlanti e le prese d’aria.

Sulle tecnologie il dipartimento informatico si è dato parecchio da fare, a cominciare dai sistemi di sicurezza, rivisti verso l’alto. Tenendo conto dei feedback del pubblico di riferimento, hanno messo mano su quegli elementi che non convincevano fino in fondo e aggiunto degli invitanti extra. Il sedile del conducente con memoria di posizioni, con regolazioni elettroniche, e l’impianto audio Bose con 12 altoparlanti garantiscono un’esperienza sonora immersiva.

Sotto il piano dei motori, ciascuna delle tre opzioni disponibili è a benzina, Mild Hybrid e a trazione anteriore. La versione meno performante conta sull’unità Skyactiv-G da 2.0 litri con potenza di 122 CV. In mezzo si colloca sempre un propulsore Skyactiv-G da 2.0 litri, ma da 150 CV. Infine, all’apice della famiglia si colloca lo Skyactiv-X da 186 CV. In esclusiva per quest’ultima, la clientela ha l’opportunità di richiedere (on demand) la trazione integrale. I prezzi partono da 34.690 euro con il meno dinamico motore da 122 CV, la cui potenza viene inviata alle ruote anteriori mediante la trasmissione manuale. All’altra estremità della scala si colloca la variante di Mazda3 col 4×4 automatico, in vendita a 42.490 euro. È possibile ordinare in allestimento Nagisa pure la CX-30 in tutta Europa, Italia compresa.