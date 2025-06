Il futuro del design Audi parte da qui: concept in arrivo entro fine anno

Audi è pronta a voltare pagina. Entro la fine del 2025, la casa automobilistica dei Quattro Anelli presenterà una nuova concept car che fungerà da manifesto per un inedito corso stilistico, destinato a ridefinire l’identità visiva del marchio.

A guidare questa trasformazione c’è Massimo Frascella, designer italiano approdato ad Ingolstadt nel febbraio 2024 e oggi a capo della divisione creativa di Audi. Questa avveniristica concept rappresenterà il primo frutto concreto del lavoro del team design diretto da Frascella.

Anche se i dettagli tecnici e le caratteristiche estetiche del prototipo rimangono avvolti nel mistero, il CEO Gernot Dollner ha confermato che il suo debutto ufficiale avverrà entro la fine dell’anno. Tuttavia, non sono stati ancora rivelati né il tipo di carrozzeria né le dimensioni del modello. Dollner ha parlato di un “passo coraggioso” per Audi, una mossa stilistica ispirata ai punti di forza storici del brand, ma rivisitata con uno sguardo proiettato verso il futuro, evitando di replicare soluzioni del passato.

Il CEO ha inoltre sottolineato che ogni concept car sviluppata da Audi sarà strettamente legata a futuri modelli di produzione, confermando la volontà di rendere concreti i progetti presentati. Nonostante l’entusiasmo, i tempi per vedere queste novità su strada, però, non saranno immediati: secondo alcune stime di settore, i primi modelli di serie con il nuovo linguaggio di design Audi potrebbero arrivare non prima del 2028, compatibilmente con i tradizionali cicli industriali che richiedono circa tre anni di sviluppo.

L’intesa tra Dollner e Frascella sembra essere totale. Il CEO ha infatti elogiato pubblicamente il lavoro del designer italiano, parlando di “una visione coerente e innovativa per il futuro del design Audi” e dichiarandosi “estremamente soddisfatto e colpito” dai risultati già ottenuti. Con questa concept, dunque, Audi si prepara a ridefinire il proprio DNA estetico, gettando le basi per una nuova generazione di vetture elettriche con uno stile tutto da scoprire.