Google sta testando e aggiornando Maps mettendo da parte Android

Negli ultimi giorni Google ha iniziato a testare una nuova funzione per Maps, un’opzione mirata a rendere l’esperienza dell’app più personalizzata. Sono presenti nuove icone di veicoli che rispecchiano diversi modelli reali e che offrono opzioni di colore. In questo modo l’app balza a un livello di personalizzazione sempre più simile a Waze.

Finora, infatti, Google Maps permetteva solo di scegliere tra pochi modelli generici con colori standard. L’azienda, adesso, intende offrire opzioni di personalizzazione che includono diversi tipi di veicoli (come berline, SUV e hatchback) e colori come Glacier White, Night Black, Aqua Green e Poppy Red. Questo aggiornamento permetterà quindi agli utenti di vedere sulla mappa un’icona del proprio veicolo che richiama il più possibile il modello che guidano realmente. Non va sottovalutato l’elemento il comfort visivo che una navigazione ancora più coinvolgente e adattabile può avere, specie se direttamente dipendente dalle preferenze personali.

Questa nuova funzione, per il momento in fase di test pubblico su iPhone, potrebbe essere lanciata su scala più ampia. Non ci sono ancora conferme per un’uscita su Android, ma intanto la fase di test indica che l’aggiornamento potrebbe essere imminente, anche senza una data di lancio precisata ufficialmente.

La decisione di testare le novità prima su iPhone mette da parte il competitor Android, ma la scelta non è nuova per Google. In passato il colosso tecnologico ha implementato inizialmente alcune funzionalità di Google Maps sugli iPhone prima di estenderle al sistema operativo Android.

Per utilizzare le nuove icone personalizzate, una volta disponibili, l’utente deve selezionare la freccia blu che appare in modalità di navigazione e scegliere il modello di veicolo desiderato, tornando così alla schermata di navigazione con la nuova icona visualizzata. Chi non è ancora parte del test vedrà le icone generiche, la classica auto rossa.

Waze, l’altra app di navigazione di Google, offre una gamma molto più ampia di icone personalizzabili e regolari aggiornamenti stagionali con design aggiuntivi che ne esaltano l’interfaccia creativa. Waze, d’altronde, è già apprezzato per l’ampia disponibilità di icone e stili aggiuntivi che, con aggiornamenti limitati nel tempo, permettono di rendere l’esperienza di navigazione più coinvolgente.