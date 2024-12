Auto elettriche, secondo uno studio quasi tutti coloro che ne acquistano una non tornano indietro

Gli acquirenti delle auto elettriche raramente tornano sui propri passi, almeno secondo i dati forniti da un’indagine condotta dalla Global EV Drivers Alliance (GEVA). Lo studio, che ha coinvolto 23.000 conducenti di veicoli elettrici provenienti da ben 18 nazioni, rivela che ben il 92% degli intervistati intende mantenere l’auto elettrica come scelta anche in futuro.

Tra i Paesi inclusi nell’analisi troviamo Austria, Brasile, Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Norvegia, India e molti altri. L’indagine ha visto l’impegno di GEVA tra il 27 agosto e il 20 novembre 2024. Il campione è molto interessante, specie per la tipologia dei mercati coinvolti, alcuni di questi davvero importanti per le auto elettriche di molti produttori.

Dall’analisi emerge che solo l’1% dei partecipanti sta considerando un ritorno ai veicoli a combustione interna, mentre il 4% valuta una Plug-in Hybrid come opzione per il prossimo acquisto. Il restante 3% si divide tra indecisi e coloro che hanno dato risposte diverse o poco definite. Quali sarebbero, dunque, le ragioni che spingono a restare fedeli alle auto elettriche?

Non si tratta solo di una scelta green. I guidatori apprezzano soprattutto i costi operativi più bassi (ad esempio il costo dell’energia rispetto al carburante), il minore impatto ambientale, l’assenza di emissioni e di inquinamento acustico, oltre a una guida fluida e costi di manutenzione inferiori rispetto alle auto tradizionali. Tuttavia, non mancano i punti critici.

Tra le principali difficoltà segnalate figurano la disponibilità limitata di stazioni di ricarica rapida, i tempi relativamente lunghi necessari per ricaricare e la scarsa affidabilità di alcune infrastrutture di ricarica. Nonostante la soddisfazione diffusa tra chi guida un’auto elettrica, i numeri del mercato non riflettono ancora pienamente questo entusiasmo. La crescita del settore delle auto elettriche, infatti, non è risultata così rapida come previsto, spingendo molte case automobilistiche a riconsiderare le proprie strategie di elettrificazione.