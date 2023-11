Stellantis presente al terzo World Circular Economy Summit 

Il nuovo paradigma dell’Economia Circolare gioca un ruolo fondamentale all’interno del piano globale Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a diventare un’azienda con zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Oltre a supportare le sue attività principali, questo nuovo concetto di crescita e sviluppo efficiente e responsabile integra le recenti azioni intraprese dal gruppo automobilistico per rafforzare il suo ecosistema di elettrificazione globale e sostenere le sue aspirazioni a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio.

I brand di Stellantis sono stati protagonisti nello spazio della mobilità sostenibile con la presenza di veicoli elettrificati

La mobilità sostenibile gioca un ruolo rilevante in questa ridefinizione dell’efficienza e si è riflesso nelle diverse azioni che sono state realizzate nell’ambito della terza edizione del World Circular Economy Summit tenutosi presso il Centro Espositivo della Città di Córdoba lo scorso anno, il 23 e 24 novembre. Con la collaborazione dell’EPEC (Azienda Provinciale per l’Energia di Córdoba), è stata sviluppata un’esposizione di auto elettriche con le principali aziende automobilistiche del paese.

Stellantis era presente in questo spazio con due unità che rappresentavano le tecnologie a basse o zero emissioni di carbonio che il gruppo offre nella regione o in altri mercati globali. Il veicolo ibrido plug-in Peugeot 3008 Hybrid4 (PHEV) e la Fiat 500 Dolcevita Hybrid (MHEV) sono stati al centro dell’attenzione del pubblico, non solo per il loro design accattivante ma anche per le loro innovative tecnologie rispettose dell’ambiente.

Venerdì si è svolto il “Tavolo della Mobilità Sostenibile di Córdoba” in cui Martín Zuppi (Presidente dell’ADEFA e Presidente di Fiat, Jeep e Ram del gruppo Stellantis) ha condiviso le proposte globali e regionali del gruppo nell’ambito del panel “La trasformazione del settore automobilistico: Come promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile?” Tutte queste proposte, incorniciate in questo importante evento mondiale, sono state aperte al pubblico gratuitamente e trasmesse in diretta sul canale YouTube del Comune di Córdoba.