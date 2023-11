Porsche supera Alfa Romeo nella soddisfazione dei clienti

I problemi con le vendite di auto nuove verificatisi durante la pandemia sono ormai un ricordo del passato e i produttori sono in grado di produrre abbastanza veicoli per soddisfare la domanda. Ciò porta alla normalizzazione dei prezzi e, di conseguenza, ad acquirenti di auto nuove molto più felici. Il prezzo e l’offerta sono i principali fattori che portano ad un aumento complessivo del sentiment dei clienti. Questo è quanto emerge dal sondaggio 2023 US Sales Satisfaction Index, secondo JD Power che ha visto primeggiare Porsche che supera Alfa Romeo che si piazza al terzo posto. L’anno scorso l’indice di soddisfazione medio del settore era di 786 su 1.000, ma ora è salito a 793.

I clienti di Porsche i più soddisfatti secondo l’ultimo studio di JD Power, ma anche Alfa Romeo se la passa bene

Il fatto è che i prezzi non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemia, il che significa che nemmeno la soddisfazione dei clienti è tornata ai livelli pre-pandemia. JD Power riferisce che gli acquirenti del mercato di massa hanno valutato il prezzo pagato come giusto a 8,04 su 10 nel 2023, rispetto a 8,14 nel 2020. Nel frattempo, gli acquirenti premium hanno valutato il prezzo giusto a 8,18 nel 2023. rispetto a 8,42 nel 2020.

I clienti più felici sono quelli di Porsche. Il marchio tedesco ha ottenuto un punteggio di soddisfazione di 840, mentre Infiniti si è classificata seconda nel segmento premium con 832. Alfa Romeo è arrivata terza con 824. Nel segmento di massa, Buick ha avuto per il secondo anno consecutivo i clienti più soddisfatti. Il loro punteggio è 824, mentre GMC e Chevrolet sono seconda e terza rispettivamente con 821 e 812. Nel segmento premium, invece, i clienti meno soddisfatti sono stati, con un ampio margine, gli acquirenti del Genesis (756). Nel segmento di massa, Kia (766) è in fondo, seguita da vicino da Honda (771), Toyota (773) e Chrysler (773).

Il grosso problema del settore al momento è la scarsa conoscenza dei veicoli elettrici. Dall’indagine emerge che le persone che hanno acquistato auto con motore a combustione interna sono molto più soddisfatte rispetto a chi ha acquistato veicoli elettrici. Nel segmento mainstream del GNC, i consumatori hanno ottenuto 848 punti su 1.000, mentre gli acquirenti di veicoli elettrici hanno valutato la loro esperienza solo 790. Nel segmento premium, dove Porsche e Alfa Romeo primeggiano, la disparità era minore, con il GNC che ha ottenuto 866 punti e l’EV 831, ma la tendenza generale è stata la stessa.

Si scopre che l’esperienza di acquisto di un’auto elettrica è meno soddisfacente per i clienti. Le nuove tecnologie dimostrano che molti dipendenti delle concessionarie non sono ancora pienamente consapevoli di ciò che offrono. Allo stesso tempo, i consumatori desiderano maggiore aiuto nell’installazione dei caricabatterie, nonché su come caricarli e mantenerli. Per Porsche però il risultato è sicuramente soddisfacente e anche Alfa Romeo non si può lamentare.