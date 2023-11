Stellantis investirà 18,9 miliardi di dollari negli USA entro aprile 2028

Stellantis, prevede di investire 18,9 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro aprile 2028. Lo ha detto il sindacato United Auto Workers. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares effettuerà questi investimenti entro aprile 2028, compresi 1,5 miliardi di dollari per la produzione di nuovi pick-up di dimensioni medie in una fabbrica dismessa a Belvidere, Illinois. Gli investimenti saranno realizzati durante la durata dell’accordo provvisorio di 4 anni e mezzo, che dovrà ancora essere ratificato dai circa 43.000 membri della UAW coperti dal contratto proposto presso il gruppo automobilistico.

UAW ha anticipato che Stellantis investirà 18,9 miliardi di dollari negli USA da adesso fino al 2028

I dettagli dell’accordo provvisorio sono stati resi noti giovedì sera dopo che i leader locali della UAW hanno approvato il patto, che il presidente della UAW Shawn Fain ha chiamato “il contratto più vantaggioso che il nostro sindacato ha ottenuto negli ultimi decenni”. Il vicepresidente della UAW Rich Boyer, che ha condotto i negoziati con Stellantis, ha dato priorità agli impegni sui prodotti e ha evidenziato che lo stabilimento di Belvidere era una questione cruciale. I dettagli resi noti giovedì comprendono 8,1 miliardi di dollari in impegni sui prodotti garantiti dai negoziatori sindacali di Stellantis, ha dichiarato la UAW.

Oltre a Belvidere, altri investimenti previsti comprendono 1,5 miliardi di dollari ciascuno per lo stabilimento Dodge-Jeep a Detroit e un complesso Jeep in Ohio, 1,4 miliardi di dollari in uno stabilimento Ram a Sterling Heights, Michigan e 600 milioni di dollari per lo stabilimento Warren Truck di Stellantis nella periferia di Detroit.

Il sindacato ha dichiarato che Stellantis ha in programma anche di investire 3,2 miliardi di dollari in un nuovo impianto di batterie in joint venture a Belvidere, che dovrebbe aprire nel 2028. L’accordo elenca anche gli investimenti già annunciati in batterie per 6,2 miliardi di dollari per due impianti di batterie in joint venture a Kokomo, nell’Indiana.

Fain ha dichiarato che i membri della UAW presso l’impianto di batterie di Belvidere saranno rappresentati dal sindacato attraverso la società che fornisce i dipendenti alla joint venture. Non è noto se gli impianti già previsti avranno le stesse condizioni. Un portavoce della UAW non ha commentato subito dopo la comunicazione dei dettagli dell’accordo. Un portavoce di Stellantis ha declinato di commentare gli annunci del sindacato. La UAW ha dichiarato che i negoziatori hanno anche ottenuto un programma di noleggio auto per i dipendenti che riflette quello dei dirigenti aziendali. Hanno detto che include tariffe ridotte, chilometri illimitati, assicurazione, manutenzione e riparazioni.