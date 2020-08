Alfa Romeo Berlinetta di Luigi (lutz) Colani e Abarth

Il 1957 fu un anno importante per Lutz Colani, un anno dove mise in atto tutte le conoscenze acquisite quattro anni prima in California presso la Douglas Aircraft.

Prima di tutto Lutz decise di cambiare nome. D’ora in poi si sarebbe chiamato Luigi Colani e per dimostrare quanto valevano le sue intuizioni aerodinamiche prese lei, la vivace ed elegante spider de “La Dolce Vita”, l’Alfa Romeo Giulietta Spider di Orazio Satta Puliga e Rudolf Hruska con il bialbero da 1290 cc per svestirla dal classico stile di Giovanni Battista Farina trasformandola in quella che si sarebbe chiamata per sempre, Colani Alfa Romeo.

Colani had finalised his studies as an Aeronautic engineer at Sorbonne in France in 1953 and had done his first work at Simca. The first complete car body finalised in fiberglass.

1954 he went to Italy where he received the Golden Rose at Geneva exhibition for his design of Fiat 1100 Special.