Volvo ES90: svelati allestimenti e prezzi della berlina elettrica

La nuova Volvo ES90, presentata ufficialmente la scorsa settimana, si prepara a sbarcare nel mercato italiano. Con l’apertura degli ordini, la casa automobilistica svedese ha svelato anche allestimenti e prezzi.

Volvo ES90: svelati i prezzi per il mercato italiano

La ES90 è la prima Volvo a usare un sistema elettrico a 800 Volt, che permette ricariche molto veloci. Questa tecnologia sarà presto disponibile anche sul SUV elettrico EX90. La berlina elettrica si basa sulla nuova piattaforma SPA2 e usa un sistema di infotainment basato su Android Automotive.

Con i suoi 5 metri di lunghezza, 1,94 metri di larghezza e 1,55 metri di altezza, la ES90 si caratterizza per il suo stile da fastback, ma con un’altezza da terra più alta rispetto ad una berlina tradizionale. Sull’anteriore troviamo i tipici fari Volvo proposti sui veicoli più recenti del marchio, mentre al posteriore troviamo luci a LED a forma di C. Il bagagliaio offre 424 litri di spazio, a cui vanno aggiunti i 22 litri del frunk anteriore.

La Volvo ES90 è disponibile in tre versioni. La Single Motor Extended Range ha un solo motore da 347 CV (255 kW) e 480 Nm di coppia, con una batteria da 92 kWh. Raggiunge una velocità massima di 180 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e percorre fino a 650 km con una singola carica.

La versione Twin Motor monta due motori elettrici che insieme sviluppano 449 CV (330 kW) e 670 Nm. Anche in questo caso la velocità massima è di 180 km/h, ma l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,5 secondi. Grazie alla batteria più grande da 106 kWh, l’autonomia sale a 700 km con una singola carica.

Al top della gamma c’è la versione Twin Motor Performance, che spinge la potenza a 680 CV (500 kW) con 870 Nm di coppia. Scatta da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, sempre con una velocità massima di 180 km/h. Usa la stessa batteria da 106 kWh del modello precedente e mantiene i 700 km di autonomia.

Gli allestimenti disponibili sono tre. La versione base Core include climatizzatore automatico a 4 zone, pompa di calore, tergicristalli con getti integrati, cerchi da 20 pollici, tetto panoramico e sedili anteriori elettrici. Non mancano sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e la frenata automatica d’emergenza. L’allestimento Plus aggiunge un sistema Air Purifer per la qualità dell’aria nell’abitacolo, materiali più pregiati per gli interni, illuminazione migliorata, sedili con cuscino estendibile, Head-up display e impianto audio Bose.

La versione top Ultra completa la dotazione con tergicristalli riscaldati, volante riscaldabile, cerchi da 21 pollici, maniglie a filo carrozzeria, tetto panoramico in vetro elettrocromico, sedili anteriori ventilati con funzione massaggio, telecamere a 360 gradi e sospensioni pneumatiche.

I prezzi partono da 75.000 euro per la ES90 Single Motor Extended Range Core. La stessa motorizzazione costa 79.100 euro in versione Plus e 87.570 euro in versione Ultra. La Twin Motor è disponibile solo in allestimento Ultra a 92.670 euro, mentre la potente Twin Motor Performance, anch’essa solo in versione Ultra, arriva a 98.070 euro.