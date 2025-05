Toyota RAV4, svelata la nuova generazione: ecco tutte le novità

Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e teaser, la nuova Toyota RAV4 2026 si svela al pubblico. La sesta generazione di uno dei SUV più iconici e apprezzati al mondo si evolve, cambiando lo stile, aggiornando la tecnologia e rafforzando la sua identità. Dal suo debutto nel 1994, il RAV4 ha superato i 15 milioni di esemplari venduti globalmente, con oltre 2,5 milioni consegnati solo in Europa. Un successo consolidato che trova oggi nuova linfa in una generazione profondamente rivista, pensata per restare al passo con i tempi e proporre ai consumatori tutto ciò di cui hanno bisogno.

Toyota RAV4: la nuova generazione si rifà il look, ma senza dimenticare la tradizione

La nuova Toyota RAV4 mantiene un’impronta familiare ma adotta linee più muscolose e dettagli più decisi. Il frontale è dominato da una griglia ridisegnata e da gruppi ottici affilati con firma luminosa a LED, che conferiscono un look più moderno e deciso.

Il profilo laterale evidenzia una silhouette dinamica, che sottolinea la vocazione SUV del modello. Le proporzioni restano simili a quelle del modello uscente, garantendo la stessa versatilità d’uso sia in città che in fuoristrada. Al posteriore i fari a LED adottano una nuova firma luminosa e i paraurti, variabili in base all’allestimento, rafforzano l’immagine grintosa del veicolo. Toyota ha ampliato anche la gamma di personalizzazioni, con nuove tinte carrozzeria, varianti bicolore e cerchi in lega inediti.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il salto generazionale è evidente. La nuova Toyota RAV4 2026 abbraccia la digitalizzazione con un ambiente moderno e funzionale. Il cruscotto digitale da 12,3 pollici e il display touch centrale da 12,9 pollici sono i protagonisti. Quest’ultimo integra il nuovo sistema multimediale Toyota basato su Arene OS, che garantisce maggiore reattività, connettività e una migliore integrazione con l’app MyToyota.

Attraverso l’app è possibile accedere a servizi remoti e monitorare in tempo reale lo stato del veicolo. Sul fronte della sicurezza, la nuova RAV4 è dotata dell’intero pacchetto Toyota T-Mate, incluso il rinnovato Toyota Safety Sense. Tra le funzioni spiccano la visione panoramica a 360°, l’avviso angolo cieco, l’assistenza al cambio di corsia e il controllo adattivo della velocità.

Anche questa generazione propone l’allestimento GR Sport, che esalta il lato più dinamico del SUV. La versione GR Sport include cerchi in lega neri da 20 pollici, griglia anteriore con motivo esagonale, badge dedicati e dettagli esclusivi che donano al modello un look più grintoso. L’assetto è stato ottimizzato con sospensioni e sterzo rivisti, pensati per offrire una guida più precisa. All’interno, spiccano i sedili sportivi firmati GR Sport, pedali in alluminio e finiture che richiamano il mondo racing.

Con la sesta generazione, la Toyota RAV4 dice addio ai motori tradizionali: tutte le versioni, infatti, saranno ibride. La versione plug-in hybrid introduce una batteria da 22,68 kWh che consente un’autonomia in modalità elettrica di 100 km (WLTP). La variante a trazione integrale AWD-i eroga 304 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Debutta inoltre una nuova versione a trazione anteriore da 268 CV.

Grazie alla ricarica rapida in corrente continua da 50 kW, si passa dal 10% all’80% in circa 30 minuti. In alternativa, con il caricatore da 11 kW in AC, servono circa 3 ore per una ricarica completa. La nuova Toyota RAV4 è disponibile anche nella variante Full Hybrid, con potenze di 183 CV (trazione anteriore) e 191 CV (AWD-i). Il sistema HEV è stato ottimizzato per aumentare le prestazioni senza sacrificare l’efficienza.

Toyota ha confermato che la nuova RAV4 2026 sarà offerta in Europa esclusivamente nelle versioni ibride HEV e plug-in PHEV. L’arrivo nelle concessionarie è previsto entro la fine del 2025, mentre i prezzi ufficiali non sono ancora stati annunciati. Tuttavia, è probabile un leggero aumento rispetto agli attuali 42.200 euro di listino, considerando le migliorie tecniche e tecnologiche introdotte.