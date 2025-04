Tesla FSD arriva in Europa: il futuro della guida (sotto sorveglianza)

Non se l’aspettava nessuno, ma Amsterdam è diventata la nuova palestra per l’intelligenza artificiale su quattro ruote. È proprio qui che Tesla sta facendo girare i suoi prototipi dotati di Full Self Driving (FSD) Supervised, il celebre sistema di guida autonoma che però non è ancora del tutto autonomo.

Quello portato in Europa da Tesla non è una nuova “modalità relax” per guidatori pigri, ma un progetto concreto che, se tutto va secondo i piani di Elon Musk, potrebbe sfrecciare legalmente nel Vecchio Continente molto presto. O al massimo tra un paio d’anni. Resta tutto da vedere, ma al momento, solo video dimostrativi e poche prove che mostrano sprazzi di funzionamento.

Nel nuovo video condiviso sull’account ufficiale X di Tesla dedicato a Europa e Medio Oriente, si vedono i bolidi di Palo Alto destreggiarsi nel traffico olandese. Sembrerebbe tutto pronto per il debutto nel Vecchio Continente, se non fosse che, in piccolo (anzi, piccolissimo) compare un disclaimer che avvisa della presenza attiva di un vero guidatore nell’abitacolo. In parole povere, il veicolo si guida da solo, ma c’è ancora un umano con le mani pronte sul volante e il piede sul freno, nel dubbio.

FSD Supervised in Europe, pending regulatory approval pic.twitter.com/PYkcATjSUN — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 5, 2025

Siamo ancora nella fase “prototipo con babysitter”, dove ogni curva è monitorata, ogni frenata è studiata, e ogni algoritmo controllato da un ingegnere con gli occhi spalancati. Per passare dalla teoria alla realtà su strada, Tesla dovrà ottenere il via libera dall’RDW (l’ente dei trasporti dei Paesi Bassi), che poi dovrà convincere anche l’Unione Europea. Si punta a maggio per l’ok, ma tra burocrazia e scartoffie digitali, il calendario potrebbe allungarsi.

Nel frattempo, il sistema FSD supervisionato è già sbarcato in Cina e Messico, dove probabilmente le normative sono un po’ meno allergiche alle auto che pensano da sole. Secondo un ex di Tesla, Marc Van Impe, potremmo dover attendere fino al 2028 per vedere la regolamentazione europea mettersi davvero in pari. Quindi, per i fan della guida senza mani, c’è da stare ancora molto comodi: il futuro è qui, ma sta ancora facendo i collaudi.