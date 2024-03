Tesla Cybertruck si scontra con una Nissan Sentra: la berlina giapponese ne esce distrutta

Se ne parla da mesi sul fatto che il Cybertruck di Tesla non arriverà mai in Europa e Cina. La causa è dovuta principalmente alla sua stazza e peso importanti, che rendono impossibile l’omologazione al di fuori degli Stati Uniti a causa delle regole sulla sicurezza. Le immagini riportate in questo articolo lo dimostrano chiaramente.

Tesla Cybertruck distrugge una Nissan Sentra in un incidente

Foto e video di un incidente a Tampa, Florida, in cui sono stati coinvolti un Cybertruck e una Nissan Sentra hanno fatto il giro del web. Il video non mostra il momento dell’impatto tra i due veicoli, ma sembra che uno dei due veicoli sia passato con il rosso. L’incidente, come è possibile immaginare, è stato piuttosto pesante per la Nissan, molto più piccola e leggera rispetto al pickup elettrico.

Entrambi i veicoli sono stati rimossi dalla strada con un carro attrezzi. Il Cybertruck ha danni visibili al parafango e alle portiere anteriori e posteriori sul lato passeggero, oltre a due pneumatici a terra, e naturalmente potrebbero esserci altri problemi causati dal forte impatto. La Nissan, invece, è stata completamente distrutta, con l’intera parte anteriore della berlina che si piega quasi fino alla base del parabrezza. Tuttavia, si tratta di un effetto voluto dagli ingegneri. La zona ha infatti il compito di assorbire gli urti e la parte anteriore dell’auto si è compressa per assorbire tutta l’energia dell’impatto mantenendo l’abitacolo senza danni.

La portiera del passeggero della Sentra, infatti, è stata comunque in grado di aprirsi e, anche se probabilmente per il conducente e il passeggero è stato uno shock, sono usciti dall’incidente senza gravi ferite. A giudicare dalle foto, il Cybertruck ha bisogno di sicuro di un meccanico per sistemare tutti i danni e riuscirà a tornare in strada quanto prima, sempre se i pezzi di ricambio saranno disponibili in tempi brevi. Lo stesso non si può dire per la Nissan Sentra.