BYD Seal U: il SUV elettrico che ridefinisce le auto familiari

Eleganza, comfort e tecnologia sono alla base del BYD Seal U, il nuovo SUV del colosso tecnologico cinese che sta per arrivare anche nel mercato europeo. Le attese su questo veicolo sono importanti visto che è considerato un SUV con il quale il marchio cinese punta a sfidare il mercato europeo e, secondo gli analisti di UBS, rappresenta un pericolo per Tesla.

Inoltre il BYD Seal U mira a ridefinire il segmento D della auto familiari ed è un veicolo che ha uno stile che si discosta da quello sviluppato fino a oggi da BYD. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo crossover.

Il linguaggio stilistico e le caratteristiche del BYD Seal U

Il BYD Seal U si contraddistingue per il design ispirato all’oceano (Ocean Aesthetics) che prevede linee morbide e armoniose dove emerge il frontale a forma di X con i fari a forma di doppia U che si integrano in maniera perfetta con il cofano restituendo un’identità visiva unica. I fari proiettano un fascio di luce potente mentre la firma luminosa posteriore continua del gruppo ottico ha un design che richiama le gocce d’acqua. Lateralmente emergono i cerchi in lega da 19” che uniscono aerodinamica, stile ed efficienza. Il posteriore wide-body completa il profilo dell’auto.

Le prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni il BYD Seal U assicura, anche grazie a un peso ridotto, un propulsore da 218 CV che assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3 secondi. Sono previste due versioni (Comfort e Design) con due differenti tagli di batteria a litio ferro fosfato (LFP): una da 71.8 kWh che assicura 420 km di autonomia e una da 87 kWh che garantisce fino a 500 km di autonomia.

La versione Confort prevede i cerchi in lega da 19”, tetto panoramico apribile, sedili anteriori ventilati e riscaldabili con regolazione elettrica, vernice metallizzata e la batteria da 71.8 kWh. L’allestimento Design, invece, oltre alla batteria più capiente aggiunge le piastre di ricarica wireless per gli smartphone e un display più grande. Differenze che si riflettono anche nei prezzi dove la BYD Seal U Comfort è disponibile a partire da 42890€, mentre la BYD Seal U Design a partire da 45890€.

L’abitacolo e gli interni

Gli interni sono uno dei punti più interessanti della nuova BYD Seal U. Sono orientati al comfort e all’utilizzo di materiali di qualità con una grande attenzione alla sostenibilità. L’utilizzo della pelle vegana è un esempio di questa maggiore sensibilità verso l’ambiente. L’abitacolo si rivela molto curato prevedendo per la versione Comfort la presenza nella zona centrale della plancia dello schermo touch da 12.8”. La versione Design ha un monitor più grande da 15.6” che è possibile ruotare di 90° migliorando la visualizzazione e consentendo di posizionare lo schermo sia in orizzontale che in verticale.

C’è poi il display per la strumentazione da 12.3” che nella versione Design integra anche l’head-up display. La connettività è un punto di forza della BYD Seal U essendo disponibili quattro porte USB-C (due nel vano portaoggetti anteriore e due dietro) così da fornire a ogni passeggero una fonte di ricarica per i propri dispositivi mobile.

L’abitacolo risulta molto ampio e la spaziosità della BYD Seal U viene ampliato dalla presenza del tetto apribile panoramico. Essendo un SUV pensato per le famiglie anche il bagagliaio si rivela particolarmente capiente con i suoi 552 litri di volume di base che si espandono a 1440 litri reclinando i sedili posteriori. Da segnalare la presenza di un doppio fondo nel quale sono collocati i cavi di ricarica.

A proposito di eleganza e del linguaggio stilistico ispirato all’oceano è da evidenziare il comando del cambio con design “a cristallo” che trae ispirazione, così come l’intero abitacolo, dalla bellezza dell’oceano. La leva del cambio, infatti, ricorda un cristallo marino ed è circondata da pulsanti fisici per l’attivazione della varie funzioni di base, portando tutto letteralmente a portata di mano.