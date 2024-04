La giornata di ieri, 9 aprile, in casa Toyota è stato il grande giorno: è avvenuto, finalmente, la presentazione della 4Runner 2025, modello di sesta generazione. Direi proprio che Toyota ha fatto un bel lavoro di restauro; la Toyota 4Runner arriva per conquistare, mostrandosi innovativa, versatile, tecnologica e dal design audace.

Toyota 4Runner 2025: il SUV iconico che rivisita la sua tradizione in chiave moderna

Il nuovo SUV Toyota 4Runner 2025 sfoggia un design audace e spigoloso, con un’estetica che ricorda il suo predecessore, il Toyota Tacoma 2024. Incredibile la somiglianza anche con i familiari Sequoia e Tundra del 2024, che condividono design, tecnologia, sicurezza, comfort e stessa piattaforma TNGA-F.

Caratterizzato da una griglia prominente, passa ruota ampi e linee nette e squadrate che definiscono l’intera carrozzeria – creando un’estetica muscolosa – il Toyota 4Runner di sesta generazione, emana un’aria di robustezza e avventura. Il lunotto di serie posteriore, apribile elettricamente come una grande finestra, completa il look, offrendo maggiore praticità e versatilità.

Toyota 4Runner 2025: motori potenti, opzione ibrida all’avanguardia e ampia gamma di allestimenti

Toyota 4Runner debutta con due opzioni di propulsione che lo rendono un vero mostro di potenza off-road. Il motore i-Force, un 4 cilindri in linea turbo compresso da 2,4 litri, sprigiona ben 278 cavalli e 317 libbre-piedi di coppia, un aumento del 50% rispetto al Tacoma base. Questo motore è lo standard sugli allestimenti SR5, TRD Sport, TRD Off-Road e Limited. Troviamo poi il motore a benzina V6, offerto per gli amanti delle prestazioni tradizionali.

Ma non è tutto. Oltre ai potenti motori standard, il nuovo 4Runner offre un’opzione ibrida ancora più performante: l’i-FORCE MAX. Questo sistema combina un motore turbo a quattro cilindri con un motore elettrico, per un totale di ben 326 cavalli e 465 libbre-piedi di coppia.

Si tratta di numeri impressionanti, che superano addirittura il precedente V6 aspirato da 4,0 litri del 4Runner, che erogava 270 cavalli e 278 libbre-piedi di coppia!

Il nuovo 4Runner vanta un cambio automatico a otto velocità standard, per una cambiata fluida e precisa, migliore efficienza dei consumi e guida più silenziosa. Un netto miglioramento rispetto al precedente cambio automatico a cinque velocità.

Nonostante la differenza di potenza tra il motore non ibrido e quello ibrido, entrambi i modelli possono trainare fino a 6.000 libbre (circa 2.722 kg), grazie alla coppia elevata e al cambio efficiente.

Toyota 4Runner comprende due nuovi allestimenti:

Trailhunter, progettato per gli amanti dell’avventura. Un allestimento speciale che include equipaggiamento da campeggio dedicato, sospensioni off-road e un design robusto.

L’allestimento Platinum si posiziona al top della gamma, offrendo il massimo in termini di lusso, comfort e tecnologia. Comprende interni raffinati, dotazioni avanzate e un’estetica elegante.

Gli altri allestimenti confermati per il 2025 del Toyota 4Runner di sesta generazione sono:

​​SR5, l’allestimento base, funzionale e robusto a un prezzo accessibile.

Il TRD Sport, orientato per le prestazioni su strada, con design aggressivo, sospensioni sportive e maggiore potenza.

Il TRD Off-Road, progettato per terreni accidentati, con sospensioni specifiche, pneumatici all-terrain e protezioni rinforzate.

Il Limited più confortevole e lussuoso, con interni raffinati, tecnologie avanzate e un’estetica ricercata.

Infine, il TRD Pro, l’allestimento più performante, con sospensioni specifiche, pneumatici all-terrain, protezioni rinforzate e design aggressivo.

I modelli TRD Off-Road, TRD Pro e Trailhunter risultano essere i migliori per il fuoristrada estremo. Il modello Limited con motore ibrido è una buona scelta per chi desidera una guida più versatile.

Ogni Toyota 4Runner domina l’off-road con il sistema Multi-Terrain Select per fango, sabbia e sterrato. Inoltre, dotato di un sistema di trazione integrale permanente (4WD), con differenziale centrale bloccabile, le ruote posteriori e anteriori girano alla stessa velocità, offrendo così una migliore forza motrice su terreni scivolosi o sconnessi. Possiede il cruise control per salite difficili e l’assistenza per le discese ripide.

Insomma, il nuovo Toyota 4Runner è un fuoristrada davvero funzionale e versatile, più facile da guidare.

L’abitacolo del 4Runner 2025: un rifugio familiare e funzionale per ogni viaggio

Gli interni del nuovo 4Runner riprendono in gran parte quelli del Tacoma, con un design robusto e funzionale. Il quadro strumenti, la consolle centrale e i comandi rimangono gli stessi, incluso il sistema di gestione della trazione integrale part-time (integrale permanente su Platinum e alcune Limited).

Il sistema di infotainment si presenta con un display touch ad alta risoluzione che sarà disponibile su tutta la gamma, ma i 14 pollici solo di serie sugli allestimenti più alti. Connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Un display standard touchscreen da 8,0 pollici sugli allestimenti base, offre comunque funzionalità complete per la navigazione, la musica e le chiamate in vivavoce.

Inoltre il nuovo Toyota 4Runner offre un’esperienza di guida confortevole e sicura grazie a una serie di dotazioni standard e opzionali:

Toyota Safety Sense 3.0 di serie (pre-collisione, deviazione corsia, ecc.) e opzioni di monitoraggio angolo cieco e avviso traffico trasversale posteriore. Accesso senza chiave e chiave digitale (su alcuni allestimenti).

Lo stile generale degli interni rimane invariato, con eccezione di alcune scelte di materiali e colori differenti per i modelli TRD Pro e Trailhunter.

Dunque, ora che abbiamo avuto modo di conoscere meglio il nuovo SUV, nonostante la lunga attesa, sì, il nuovo 4Runner di sesta generazione sembra davvero valere la pena. Dovremmo attendere per altri dettagli e il debutto ufficiale, che avverrà intorno all’autunno 2024.