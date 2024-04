Toyota 4 Runner: la data della presentazione ufficiale e il nuovo teaser con video clip

Ci siamo, domani, martedì 9 aprile verrà svelato il popolare SUV di medie dimensioni Toyota 4Runner. Ma intanto Toyota ha pubblicato un altro teaser, con un breve video clip che mostra altre caratteristiche del SUV 4Runner di prossima generazione.

Purtroppo solo 10 secondi di video sono stati pubblicati sui profili social di Toyota. Insieme al primo sguardo precedentemente pubblicato con la scritta “4Runner”, ora possiamo unire i due teaser per avere un’idea più precisa della parte posteriore. Infatti, possiamo notare ora la scritta “Toyota”. Il lunotto elettrico ampio ben visibile, mantiene la sua caratteristica che, essendo scorrevole, abbassandosi ci dà la possibilità di dare un’occhiata agli interni. Il video clip ci oltre mostra la scritta “9 aprile”, che compare quando il finestrino posteriore si abbassa, indicando la data ufficiale della presentazione di questo attesissimo 4Runner.

Nell’abitacolo possiamo notare un grande display touchscreen da 14,0 pollici e sedili anteriori di colore marrone scuro, che sembrano presentarsi moderni, spaziosi e avvolgenti. Il pulsante sulla console in alto abbassa a comando il finestrino, come abbiamo visto nel video, dettaglio simile al modello attuale. il Toyota 4Runner di prossima generazione condividerà la piattaforma TNGA-F di Toyota con il pick-up Toyota Tacoma, recentemente ridisegnato, oltre a condividere altri dettagli, come il touchscreen di cui abbiamo parlato, anche se inferiore di 8 pollici. Grazie anche dei test effettuati avevamo visto le foto su strada del prototipo del SUV e notato la somiglianza di design con il Land Cruiser.

In ogni caso, la presentazione ufficiale è molto vicino e tra poche ore avremo la possibilità di unire i pezzi del puzzle per rivolgere uno sguardo più ampio sul nuovo Toyota 4Runner. Pronti a scoprire tutti i dettagli del nuovo SUV di casa Toyota?