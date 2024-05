Tesla: il futuro della guida passa per un nuovo assistente vocale?

Tesla, ormai si sa, non si stanca mai di stupire. Oltre agli aggiornamenti software che lavorano per migliorare costantemente le prestazioni e le funzionalità delle sue auto elettriche, la casa automobilistica di Elon Musk sembra si sia cimentata in una novità rivoluzionaria: un nuovo assistente vocale più intelligente e intuitivo.

Tesla Voice Assistant

Secondo alcune notizie emerse dall’analisi del codice sorgente dell’ultimo aggiornamento software, Tesla starebbe lavorando sodo per lo sviluppo di un nuovo sistema di interazione vocale chiamato “Tesla Voice Assistant“. A differenza del sistema attuale, che richiede la manuale pressione di un pulsante sul volante per attivarlo da parte del conducente, il nuovo assistente vocale dovrebbe presentarsi sempre attivo e in ascolto, pronto a rispondere ai comandi degli utenti attraverso l’utilizzo di una semplice parola chiave.

Le potenzialità del nuovo “Tesla Voice Assistant” non saranno progettate solamente al semplice controllo di funzioni basilari dell’auto. Sembra che l’assistente sarà in grado di integrarsi con altri servizi disponibili come Amazon Music, dando la possibilità agli utenti di gestire come preferiscono la riproduzione musicale attraverso comandi vocali semplici e intuitivi. Inoltre, sembra che la voce a rispondere ad ogni esigenza sia quella di Microsoft “Jenny Neutral” come possiamo notare dal post recente di green sulla piattaforma X.

Other (than the release notes) stuff from 2024.14.3

– Amazon music playback support

– beginning of what looks like "tesla voice assistant" that would be activated by a wakeword-? (Aka car always listening for it), narrated by "Jenny Neutral" voice by Microsoft. — green (@greentheonly) May 1, 2024

C’è da dire, però, che al momento Tesla non ha ancora dichiarato alcuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda il nuovo assistente vocale. Ciò nonostante, l’attesa tra i grandi appassionati del marchio è già alle stelle. L’introduzione di un sistema di interazione vocale ancora più all’avanguardia farebbe in modo di arricchire ulteriormente l’esperienza di guida a bordo delle Tesla, rendendola ancora più smart e confortevole.

Tesla al passo con il futuro: in arrivo un assistente vocale evoluto e nuove integrazioni smart

Oltre al “Tesla Voice Assistant”, le indiscrezioni sembrano suggerire anche che Tesla stia lavorando ad altre interessanti funzionalità, tra cui l’aggiunta di Amazon Music. Questo optional darebbe la possibilità agli utenti di accedere facilmente ai propri brani musicali preferiti direttamente dalla loro vettura, senza la necessità di dover utilizzare dispositivi esterni.

L’introduzione di un assistente vocale particolarmente evoluto come quello ipotizzato per le Tesla potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta nel settore della mobilità attuale e del futuro. Un sistema di interazione uomo-macchina così intuitivo e avanzato potrebbe infatti aprire la strada in modo definitivo a nuove funzionalità e servizi che andrebbero a rendere la guida più sicura, efficiente e piacevole.

Queste ultime novità in arrivo per le Tesla promettono di rendere l’esperienza di guida ancora più completa e piacevole. Il nuovo “Tesla Voice Assistant” e le altre integrazioni smart in fase di sviluppo rappresentano un ulteriore e deciso passo avanti nella filosofia di Tesla, che ha come obiettivo quello di rendere le sue auto non solo semplici mezzi di trasporto giornalieri, ma veri e propri concentrati di tecnologia e innovazione.