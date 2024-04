Omoda 7: l’innovazione cinese conquista l’Europa con un SUV ibrido, connesso e sicuro

La Omoda 7 è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Pechino e rappresenta l’ultima novità del Gruppo Chery. Questo SUV di fascia media si distingue per il suo design elegante e sportivo, unito a tecnologie all’avanguardia che la rendono un vero e proprio manifesto della mobilità intelligente. Ora questo veicolo connesso è pronto a conquistare il mercato europeo e rivolto anche all’Italia, in arrivo per il nuovo anno.

Omoda 7 del Gruppo Chery arriverà in Italia nel 2025. Questo SUV di fascia media, proiettato nel futuro con un design elegante e sportivo, è stato equipaggiato con una tecnologia ibrida plug-in che garantisce un’esperienza di navigazione efficiente e, al tempo stesso, attenta all’ambiente.

Esposta in anteprima al Salone dell’Auto di Pechino, Omoda 7 ha suscitato l’interesse degli automobilisti grazie alle sue forme sinuose e allo stile curato. La struttura del veicolo unisce infatti la praticità di un SUV al dinamismo di una vettura veloce, rendendola un’auto versatile e adatta a qualsiasi esigenza.

Omoda 7 è dotata di un sistema di propulsione ibrido all’avanguardia che garantisce bassi consumi e grande efficienza, con un’autonomia di oltre 1.200 km. Anche la sicurezza non scende a compromessi: l’Omoda 7 adotta le stesse tecnologie avanzate che sono valse all’Omoda 5 il massimo riconoscimento da parte dell’ANCAP. Queste includono sistemi di frenata innovativi, controllo elettronico della trazione e della stabilità e un pacchetto completo di 16 sistemi di assistenza alla guida. La sicurezza è garantita da innovativi telai a gabbia per l’assorbimento dell’energia, dalla tecnologia di ritenzione degli airbag 6S e da una rigidità torsionale della scocca di 25.000 Nm/grado, che soddisfano i più severi standard di sicurezza.

All’interno del modello Omoda 7, l’attenzione è rivolta al comfort e all’intrattenimento. Un grande schermo da 15,6 pollici domina la plancia, offrendo un’esperienza di infotainment intuitiva e connessa. L’impianto audio panoramico e coinvolgente con 14 altoparlanti offre un’esperienza sonora di alta qualità, mentre l’assistente vocale a quattro zone facilita il controllo delle funzioni del veicolo. Per completare l’esperienza, un sistema di profumazione intelligente abbinato al sistema di abbattimento attivo del rumore ENC, crea un ambiente di viaggio gradevole e rilassato.

OMODA & JAECOO: un’ambiziosa strategia di espansione

In occasione del lancio di Omoda 7, OMODA & JAECOO (del Gruppo Chery) ribadisce il proprio impegno nella transizione verde e punta a raggiungere 1,5 milioni di auto vendute al di fuori della Cina entro la fine del decennio. Il marchio è già presente in oltre 40 Paesi e ha una rete di 873 concessionari. In Europa, OMODA & JAECOO ha esordito in Spagna nel febbraio di quest’anno e ha inaugurato il suo primo stabilimento nel Vecchio Continente. Entro la fine dell’anno, in Spagna saranno attivi più di 80 punti vendita.

Il Gruppo Chery, tenendo come punto centrale la Spagna, prevede di espandersi rapidamente in altri mercati europei come l’Italia, la Polonia e il Regno Unito nel corso del 2024. Omoda 7, con le sue caratteristiche innovative e il suo design accattivante, rappresenta un’offerta interessante per i consumatori europei alla ricerca di un SUV affidabile, efficiente e connesso.

Omoda 7 si presenta come un SUV attraente e ricco di tecnologia, pronto a conquistare il mercato europeo. Con il suo design elegante, le prestazioni efficienti e le dotazioni all’avanguardia, Omoda 7 è una valida alternativa ai modelli già presenti sul mercato e ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama automobilistico europeo.