BMW celebra 3 milioni di veicoli elettrificati prodotti, ma il “piano B” è sempre pronto

Il BMW Group ha appena raggiunto un traguardo straordinario: il veicolo elettrificato numero 3 milioni è ufficialmente uscito dalla linea di montaggio dello storico stabilimento di Monaco di Baviera. Si tratta di una BMW 330e Touring, caratterizzata dall’elegante vernice “Portimao Blue”, destinata al mercato britannico. Il futuro proprietario riceverà la vettura in un confezionamento speciale, a sottolineare l’importanza simbolica dell’evento.

Secondo i dati forniti dalla casa bavarese, nel 2024 uno su quattro dei veicoli consegnati era elettrificato, completamente a batteria o in configurazione ibrida plug-in. Questo dimostra come la transizione verso la mobilità sostenibile stia avanzando con forza e coerenza all’interno del gruppo.

Oggi, tutti gli impianti di produzione del BMW Group sono ottimizzati per l’assemblaggio simultaneo di modelli elettrici e a motore termico. “La nostra flessibilità produttiva ci consente di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda globale”, ha dichiarato Milan Nedeljkovic, membro del consiglio d’amministrazione e responsabile delle operazioni produttive. Non è un segreto che lo spostamento alle ibride potrebbe divenire un’ancora di salvezza in futuro in caso di un percorso rischioso (o addirittura fallimentare) per l’elettrico al 100% su tutta la gamma.

Il cammino verso l’elettrificazione di BMW ha avuto inizio nel 2013, con l’avvio della produzione della BMW i3 presso lo stabilimento di Lipsia. A quel tempo, venne introdotta anche la prima plug-in hybrid del gruppo, ovvero la sportiva e futuristica BMW i8. Da allora, l’integrazione dei veicoli elettrici è diventata parte integrante del DNA produttivo dell’azienda.

Ad oggi, sono già stati consegnati 1,5 milioni di veicoli elettrici a batteria (i BEV) tra i brand BMW, MINI e Rolls-Royce. La quota di produzione elettrificata ha superato il 25% nel 2024, e la maggior parte di questi modelli è completamente elettrica.

Il percorso verso l’elettrificazione globale, lo sappiamo, è ormai tracciato. In Cina, tutte le fabbriche sono già attrezzate per la produzione di elettriche; negli Stati Uniti, lo stabilimento di Spartanburg inizierà a costruire veicoli completamente elettrici dal 2026; mentre in Messico, a San Luis Potosí, si produrranno modelli per la Neue Klasse entro il 2027. In parallelo, gli stabilimenti di Roslyn (Sudafrica), India, Brasile e Thailandia stanno già assemblando versioni elettrificate.