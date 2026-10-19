Maserati chiude col botto a Portimão: nove podi e doppietta con i Prette davanti a tutti

Nove podi di classe, due pole position e una doppietta assoluta nell’ultima gara: Maserati ha concluso la stagione 2026 della GT2 European Series powered by Pirelli a Portimão, celebrando il proprio centenario nel motorsport con un fine settimana ricco di successi.

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Maserati GT2: quattro vittorie di classe nelle due gare di Portimão

Il risultato più significativo è arrivato da Philippe e Louis Prette. Al volante della GT2 del team LP Racing, il duo padre-figlio ha vinto Gara 2, precedendo i compagni di scuderia Niccolò Pirri e Stefano Rosina. Per Philippe, che si era già aggiudicato il titolo nel campionato Masters a Zandvoort, l’appuntamento portoghese ha rappresentato l’occasione per gareggiare nella classe Pro-Am insieme a Louis.

Le sei vetture del “Tridente” hanno mostrato tutto il loro potenziale fin dalle qualifiche. Antoine Potty ha conquistato la pole position per Gara 1, mentre Louis Prette ha ottenuto quella per Gara 2. Maserati ha monopolizzato l’intera prima fila nella sessione mattutina e ha occupato le prime quattro posizioni sulla griglia di partenza in quella pomeridiana.

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Nella prima corsa, l’ingresso della Safety Car a metà gara ha coinciso con la finestra dedicata al cambio pilota. Potty ha chiuso al secondo posto assoluto e al primo nella classe Silver, davanti al duo Prette (terzi) e alla coppia formata da Pirri e Rosina (quarti).

Tra gli altri risultati di classe, si segnalano il secondo posto di Pirri e Rosina nella categoria Silver, il secondo posto dei Prette nella Pro-Am e il secondo posto di Thomas Yu Lee nella classe Masters. Anche Sarah Bovy e Laura Van den Hengel, in rappresentanza delle Iron Dames, sono salite sul podio della classe Pro-Am, chiudendo al terzo posto.

Gara 2 ha regalato altre tre vittorie di classe: i Prette nella Pro-Am, Pirri e Rosina nella Silver e Yu Lee nella classe Masters. Potty ha completato il bilancio con un terzo posto nella categoria Silver, mentre Roberto Pampanini e Mauro Calamia, al volante per il team DINAMIC Motorsport, hanno concluso quarti nella classe Pro-Am. Questo atto conclusivo europeo segue il fortunato debutto della GT2 nella serie GT America, dove Peter Dempsey, al volante per il team Risi Competizione, ha vinto entrambe le gare disputate a Indianapolis il 10 e l’11 ottobre.

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Maserati ha inoltre confermato la propria partecipazione al GT World Challenge Europe in qualità di fornitore ufficiale, mettendo a disposizione una GT2 Stradale nel ruolo di Safety Car e una vettura basata sulla MC20 come Leading Car. Vincent Biard, responsabile di Maserati Corse, ha ribadito l’impegno del marchio nella GT2 European Series, accennando al contempo al costante sviluppo del futuro Project GT4.