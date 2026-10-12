Opel STX Concept debutta a Parigi e reinventa la station wagon

Opel immagina il futuro delle station wagon con un veicolo slanciato e dal profilo ribassato, capace di superare i 200 km/h. Battezzata Opel STX Concept, la vettura debutta al Salone dell’Auto di Parigi del 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. Il nome completo, Sports Tourer eXperimental, sottolinea il legame con gli attuali modelli familiari del marchio, ma il progetto va oltre questa specifica tipologia di carrozzeria, anticipando soluzioni estetiche e tecniche che potrebbero caratterizzare i futuri modelli della casa tedesca.

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Opel STX Concept rivoluziona l’immagine della Station Wagon

La STX si inserisce tra le novità portate da Opel a Parigi tra cui figurano anche l’anteprima mondiale della monoposto di Formula E GSE 27FE e il debutto al pubblico della Corsa GSE (già in vendita). Tuttavia, il ruolo della concept car è quello di indicare una nuova direzione: rendere la station wagon elettrica desiderabile grazie a proporzioni sportive, spazi funzionali e una forte attenzione all’efficienza. Il CEO del marchio, Florian Huettl, la descrive come una reinterpretazione della familiare, in cui convivono funzionalità ed esperienza di guida coinvolgente.

Il primo segno di questa evoluzione si nota nel frontale. L’Opel Vizor è cresciuto in altezza ed è diventato più marcato, assumendo un ruolo ancora più centrale nel design del muso. La firma luminosa è caratterizzata da elementi verticali inclinati che definiscono i bordi esterni e sfumano gradualmente verso il centro. Qui, l’emblema “Blitz” illuminato funge da punto focale del linguaggio stilistico “Opel Compass”, mentre una nervatura sul cofano completa la composizione. L’obiettivo è creare un volto immediatamente riconoscibile, anche solo dalle proporzioni.

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Questo linguaggio stilistico prosegue nella parte posteriore. La coda è fortemente inclinata: una scelta che massimizza lo spazio di carico mantenendo al contempo un aspetto audace e deciso. Il motivo “Compass” viene ripreso attraverso sottili linee luminose, con la scritta “OPEL” al centro. Ai lati, i gruppi ottici orizzontali richiamano il motivo a elementi verticali presente all’anteriore. Le superfici si fondono armoniosamente e i dettagli mantengono un’estetica tecnica coerente con il resto della carrozzeria.

Di profilo spiccano i montanti posteriori (montanti C), caratterizzati da inserti in vetro che si estendono dalla linea dei finestrini verso la coda e fino al tetto. Le fiancate presentano inoltre un logo “STX” illuminato, mentre telecamere dal design geometrico sostituiscono i tradizionali specchietti retrovisori. La livrea argento e blu mette in risalto le superfici scolpite, gli sbalzi ridotti e i passaruota pronunciati. Tali elementi conferiscono alla concept car un aspetto sportivo, senza tuttavia alterare la silhouette allungata tipica di una station wagon.

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L’aerodinamica riveste un ruolo centrale nel design. Opel ha sviluppato una silhouette progettata per garantire efficienza e stabilità di marcia, anche alle elevate velocità raggiungibili in autostrada. I cerchi in lega presentano sezioni ottimizzate per il flusso d’aria e montano pneumatici Goodyear 285/35 R22. L’elemento più interessante, tuttavia, è costituito dalle componenti posteriori mobili, capaci di variare la propria posizione in base alle condizioni di guida.

Questo sistema attivo interviene per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la stabilità. Al verificarsi di determinate condizioni, dalla parte inferiore della coda fuoriescono dei diffusori blu. Dietro le ruote, ulteriori elementi verticali integrati nel paraurti si estendono verso l’esterno e verso la parte posteriore, contribuendo a gestire i flussi d’aria. Secondo Opel, tali soluzioni, che si affiancano al lavoro svolto sulle superfici della carrozzeria, aiutano a ridurre i consumi e ad aumentare l’autonomia di guida.

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Secondo Huettl, la STX mira a dimostrare quanto possa essere entusiasmante l’auto familiare del futuro, pur mantenendo funzionalità ed efficienza. Le soluzioni aerodinamiche riflettono questo approccio: modificano l’aspetto della coda quando vengono attivate e svolgono una funzione specifica durante la marcia. Il progetto crea così un legame tra la forma del veicolo e il suo comportamento dinamico. Anche la firma luminosa e le superfici scolpite fanno parte di questa sperimentazione, che Opel intende utilizzare per definire il linguaggio stilistico dei suoi futuri modelli.

Dal punto di vista meccanico, la STX Concept abbina un propulsore elettrico alla trazione integrale. Sebbene la velocità massima dichiarata superi i 200 km/h, le informazioni rilasciate non specificano la potenza, la capacità della batteria o l’autonomia. Per quanto riguarda gli interni, il marchio punta su un concept ancora in fase di sviluppo: designer e ingegneri lavoreranno sul tema “Dipingere con la luce” (Painting with Light), già esplorato con la Experimental del 2023 e la Corsa GSE Vision Gran Turismo del 2025. Il progetto prevede elementi di illuminazione immersiva e sedili leggeri specifici.

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La STX si inserisce in una tradizione iniziata nel 1953 con la Olympia Rekord Caravan. A quel primo modello familiare seguirono la Kadett Caravan e numerose altre vetture, fino ad arrivare all’attuale Astra Sports Tourer. Opel intende valorizzare questa continuità, portando l’attenzione su spaziosità e capacità di carico nella nuova era dell’elettrico. La conferenza stampa è prevista per lunedì 12 ottobre.