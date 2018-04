Reportage: Raduno Club Alfa a San Claudio di Corridonia, Macerata

in

Domenica 23 Aprile circa 100 Alfa Romeo. assortite nella maniera più varia, si sono date appuntamento a Macerata, per un raduno organizzato dalla pro loco locale, che sta ormai diventando una tradizione. Tra i tanti equipaggi, molti erano provenienti dalla sezione marchigiana del nostro Club.

Il ritrovo è avvenuto all’abazia di San Claudio di Corridonia (Macerata). Delle 107 vetture ufficialmente iscritte, 54 erano iscritte al registro storico, mentre 53 erano auto moderne. Dopo un breve spostamento, il corteo è sfilato fino alla piazza, cui è seguita una visita al museo della Carrozza. Si è ripartiti poi con un tragitto lungo le colline fino a ritornare all’abazia, dove si è svolto il pranzo ed una piccola lotteria.

Il raduno, come sempre, è riuscito ad affiancare i capolavori del nostro paese, come l’abbazia di San Claudio al Chienti, splendida testimonianza del romanico marchigiano. Il museo della carrozza inoltre è stata un’ottima occasione per apprezzare l’evoluzione del mondo della mobilità, tra tradizione e progresso.

Un ringraziamento doveroso va a Alfa Marche ed Alfa Passion per lo splendido coinvolgimento, oltre alla pro-loco di San Claudio per il supporto e l’organizzazione.

