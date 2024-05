McLaren Senna distrutta in un incidente: il danno è di un 1 milione di euro

Distruggere un auto dal valore di 1 milione di euro non deve essere un’esperienza esaltante. La protagonista in questo caso è una McLaren Senna, finita contro un edificio dopo una bravata del conducente intento a mostrare le sue capacità di guida al pubblico presente. L’incidente è avvenuto lungo Ventura Boulevard, una zona di Woodlands Hills a Los Angeles durante un raduno.

McLaren Senna distrutta in un incidente: il costo delle riparazioni sarà esorbitante

La persona al volante della supercar ha perso il controllo del veicolo dopo aver fatto un burn out. Il video pubblicato sui social mostra il veicolo perdere aderenza, finendo per colpire prima una Toyota Camry parcheggiata e successivamente la facciata esterna di una concessionaria Lexus.

Il video quindi si interrompe per mostrare poi più da vicino gli ingenti danni subiti con l’impatto. Dalle immagini si vede quindi la parte anteriore completamente distrutta, ma che purtroppo non interessa soltanto la carrozzeria. Si può infatti vedere una ruota fuori asse, così come i danni alla monoscocca in fibra di carbonio. Ma sicuramente i danni non finiranno qui, poiché con un controllo approfondito usciranno fuori altre “sorprese”.

Secondo alcune fonti al voltante della McLaren Senna c’era lo YouTuber Edmond “Mondi” Barseghian, noto anche per aver distrutto un Hummer EV nuovo di zecca dopo pochissimi chilometri percorsi. Sul suo canale YouTube è possibile vedere anche un video dove mostra proprio la povera McLaren Senna distrutta nell’incidente. Considerando il valore dell’auto, è difficile che la compagnia assicurativa si prende carico dell’intero importo per ripararla. Probabilmente sarà la volta buona che Barseghian imparerà la lezione.