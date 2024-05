Jinpeng XY, un altro quadriciclo elettrico per il mercato italiano

Il settore dei quadricicli elettrici (i mezzi che possono essere guidati anche da coloro che non hanno la patente) sembra stia vivendo una sorta di età dell’oro considerando i tanti modelli prodotti e annunciati. Dopo la Fiat Topolino e la Citroen Ami (tanto per fare due esempi) è il turno della Jinpeng XY. La commercializzazione inizierà durante l’estate e il quadriciclo verrà importato nel nostro Paese da Desner Auto. È un mezzo pensato appositamente per gli spostamenti in città rivelandosi una soluzione particolarmente interessante.

Com’è fatto il quadriciclo elettrico Jinpeng XY

Per i prezzi dovremo attendere la presentazione ufficiale, ma per il momento sappiamo che il quadriciclo elettrico cinese Jinpeng XY misura 2.85 metri di lunghezza, 1.4 metri di larghezza e 1.54 metri di altezza per un peso di 611 kg (per le versioni City e City E-CCO) o 514.5 kg (per le versioni Range e Range E-CCO) e verrà distribuito con diverse versioni di batteria.

Con quella da 6 kWh con propulsore elettrico a corrente alternata da 4 kW di potenza e 79 Nm di coppia che raggiungerà i 72 km di autonomia e i 45 km/h di velocità, mentre quella da 7.7 kWh avrà un motore elettrico da 6 kW di potenza e 95 Nm di coppia e raggiungere gli 80 km di autonomia e i 65 km/h di velocità. In realtà, secondo quanto riferito dal distributore, il quadriciclo dovrebbe assicurare anche più di 100 km di autonomia nei tratti pianeggianti.

Per i tempi di ricarica (lo Jinpeng XY dispone sia della presa Tipo 1 che di quella Tipo 2) occorrono dalle 6 alle 8 ore per ricaricare completamente la batteria. In termini di consumi, invece, la versione con motore da 4 kW si assesta sui 147 Wh/km, mentre quella da 6 kW sui 126 Wh/km.

Lo Jinpeng XY è un quadriciclo elettrico a trazione posteriore con il telaio in acciaio e barre rinforzanti e con freni a disco sull’anteriore (da 210 mm) e freni a tamburo sul posteriore con ruote da 12” e pneumatici 145/70. La strumentazione di serie di base prevede il display da 7” per la strumentazione, il display centrale touch da 9” per l’infotainment, il servosterzo, la retrocamera e due prese USB (una davanti e una dietro per i passeggeri).

Sempre di serie ci sono il tergicristalli a due velocità, il sistema di accensione senza chiave (keyless), il Bluetooth, la mappatura per le due modalità di guida (Drive e Sport) e il portatelefonino con il cavo. Non mancano gli specchietti retrovisori ripiegabili, le luci di posizione e gli anabbaglianti a LED e l’integrazione di un sistema di comandi vocali. I sedili sono imbottiti con cuciture a contrasto che ben si integrano nel design minimal dell’abitacolo

Le versioni City e Long Range prevedono solamente l’impianto di riscaldamento, mentre la City E-CCO e la Long Range E-CCO sia l’impianto di riscaldamento che l’aria condizionata.