Nuova Peugeot 308: un render le cambia volto senza mezze misure

La nuova Peugeot 308 immaginata da Sezer Design si fa notare per il frontale. Il creatore digitale indipendente ha condiviso sui social, nelle scorse ore, alcune immagini che mostrano la compatta francese con un look più muscoloso e una firma luminosa diversa da quella del modello in vendita. È una proposta personale, che non anticipa un progetto ufficiale Peugeot.

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Nuova Peugeot 308, un frontale che cambia il carattere della compatta

Guardandola di fronte, l’occhio cade sulle fasce luminose orizzontali che attraversano la calandra nera. Al centro rimane lo scudo del Leone, mentre i fari sottili proseguono verso i parafanghi. Il paraurti aggiunge un’apertura verticale ai lati e una presa d’aria ampia nella parte inferiore. L’effetto è quello di un muso più largo e piantato sulla strada.

La vernice rossa mette in risalto le pieghe della carrozzeria. Di fianco si riconosce ancora una berlina a cinque porte, con un profilo compatto e un tetto che scende verso il posteriore. I cerchi bicolore riempiono i passaruota, le minigonne scure alleggeriscono la parte bassa e il contrasto con tetto, specchietti e vetri accentuano l’impronta sportiva.

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Dietro, Sezer Design riprende lo stesso gioco di linee orizzontali. I fanali sottili affiancano la scritta Peugeot sulla fascia nera del portellone. Lo spoiler sopra il lunotto e gli scuri inserti del paraurti danno alla coda un aspetto più deciso, senza ricorrere a un grande alettone. Con le immagini non ci sono indicazioni su motori o prestazioni.

Ricordiamo che la Peugeot 308 nasce nel 2007 per sostituire la 307. Alla berlina si aggiungono la station wagon SW e la CC, con tetto rigido ripiegabile. La seconda generazione arriva nel 2013 e cambia parecchio: forme più essenziali, dimensioni contenute e l’i-Cockpit, con il piccolo volante davanti alla strumentazione rialzata. Nel 2014 conquista il titolo di Auto dell’Anno. La terza serie, presentata nel 2021, adotta uno stile più marcato e ha aperto un capitolo importante nell’elettrificazione della gamma.