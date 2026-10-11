Opel Grandland taglia il prezzo fino a 9.500 euro e rinvia la prima rata a gennaio

Ottobre porta due promozioni per chi sta pensando di acquistare una Opel Grandland ibrida. La Hybrid parte da 199 euro al mese, mentre per la Plug-in Hybrid la rata sale a 299 euro. In entrambi i casi, il primo pagamento mensile arriva a gennaio 2027. Le offerte valgono fino al 31 ottobre, sulle vetture in pronta consegna e consegnando un’auto in permuta o da rottamare.

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Opel Grandland Hybrid e Plug-in nelle offerte di ottobre

La proposta più accessibile riguarda la Edition con motore 1.2 Hybrid da 145 CV e cambio automatico. Il listino di 37.150 euro scende a 28.650 euro con la promozione, oppure a 27.650 euro aderendo al finanziamento Scelta Opel. A quest’ultima cifra vanno aggiunti gli oneri finanziari.

Per accedere al piano occorre versare 7.058 euro di anticipo. Seguono due rate da zero euro, poi 33 mensilità da 199 euro e un pagamento finale di 19.994,95 euro. Il TAN fisso è dell’8,25%, il TAEG del 10,3 per cento. La somma dovuta per il finanziamento raggiunge 26.995 euro, oltre all’anticipo già versato.

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Chi preferisce la versione ricaricabile trova la Grandland Edition 1.6 Hybrid Plug-in da 225 CV, sempre automatica, a 36.150 euro anziché 42.650. Qui l’anticipo richiesto è di 10.104 euro. Dopo le due rate iniziali a zero, sono previste 33 mensilità da 299 euro e una rata finale di 21.786,95 euro. Il TAN fisso si ferma al 6,49%, mentre il TAEG è dell’8,11 per cento. L’importo totale dovuto sul finanziamento è di 32.301 euro, senza conteggiare l’anticipo.

L’allestimento Edition comprende il Pure Panel con due display da 10 pollici, il climatizzatore automatico bizona e i cerchi in lega da 19 pollici. Restano esclusi IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo sulla dichiarazione di conformità. Restituendo o sostituendo l’auto, ogni chilometro oltre il limite di 30.000 costa 10 centesimi. Le promozioni riguardano clienti privati e concessionari aderenti, con finanziamento soggetto all’approvazione di Stellantis Financial Services Italia.

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Grandland ha esordito nel 2017, quando portava ancora la X nel nome. Il restyling del 2021 ha introdotto il frontale Vizor e accorciato la denominazione. Nel 2024 è arrivata la seconda generazione, prodotta a Eisenach sulla piattaforma STLA Medium, anche elettrica.

In Italia, il modello resta fuori dalla Top 50 UNRAE di settembre 2026 e dei primi nove mesi, che non ne riporta i volumi esatti. Opel nel complesso registra invece 30.638 immatricolazioni da gennaio a settembre, il 4,17% in più rispetto alle 29.411 del 2025.