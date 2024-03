Tesla, Elon Musk è in trattative per costruire un area produttiva in Italia

La diffusione delle indiscrezioni per un possibile accordo tra il governo italiano e Tesla, per quanto riguarda una nuova possibile trattativa di produzione nel Bel Paese di camion e furgoni elettrici, sta creando clamore.

La fuga di notizia arriva da ‘Il Sole 24 Ore’ cui si deve la rivelazione dei colloqui in corso ormai da diversi mesi (dall’estate scorsa) tra Tesla – Elon Musk e il governo italiano per il nuovo progetto industriale.

ll Governo aveva già avviato colloqui simili con altri produttori cinesi nello stesso periodo; tra questi alcuni dei colossi come BYD, Chery, Great Wall Motors. Con Chery sembra che il dialogo abbia fatto passi in avanti; questo dati i recenti sopralluoghi condotti in diverse ex aree industriali del Sud Italia, individuate dai funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico (Mimit), come possibili ubicazioni per nuovo stabilimento.

L’Italia, dunque, sta cercando un secondo partner – che possa affiancare Stellantis – per la produzione di automotive elettriche nel territorio nazionale. Allo stesso tempo sta chiedendo a Stellantis, già presente in Italia, di aumentare la sua produzione.

L’obiettivo? Quello di arrivare a produrre un milione di auto elettriche all’anno in Italia entro la fine del decennio. Per raggiungere questo scopo, il governo stima che sia necessario attirare la produzione di circa 300.000 auto elettriche da parte di altri costruttori oltre a Stellantis.

Ed Elon Musk, con la sua Tesla, sembra essere un buon contatto per il Governo.

Tuttavia, l’investimento di un secondo grande produttore in Italia potrebbe essere un beneficio per il nostro Paese, sia in termini di espansione del settore, sia per una consistente crescita economica e occupazionale sul territorio nazionale.