Xiaomi YU7 sfida la Tesla Model Y: ecco il prezzo del SUV cinese

Il CEO di Xiaomi ha lasciato intendere che il nuovo SUV elettrico YU7 potrebbe arrivare sul mercato cinese a un prezzo inferiore rispetto alla Tesla Model Y. Tuttavia, la questione è più complessa del previsto.

Xiaomi YU7: il nuovo SUV metterà in difficoltà la Tesla Model Y?

Il nuovo Xiaomi YU7 è il secondo modello del colosso cinese, lanciato dopo il grande successo della SU7, la prima berlina elettrica del marchio. Se la SU7 punta su un design sportivo e un prezzo molto competitivo, il SUV YU7 avrà un posizionamento più alto, con un focus su comfort e qualità. Il debutto è previsto per luglio 2025.

Nel competitivo mercato cinese dei SUV elettrici, la Tesla Model Y resta un punto di riferimento, con prezzi compresi tra 263.500 e 313.500 yuan (circa 32.000–38.200 euro). Per competere, Xiaomi dovrà essere aggressiva sul prezzo, ma senza cannibalizzare le vendite della SU7, venduta a partire da 215.900 yuan (circa 26.300 euro).

Il fondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha escluso un prezzo troppo basso, come quello ipotizzato di 199.000 yuan (24.300 euro), perché incoerente con le ambizioni del modello (e perché non avrebbe senso). Il YU7 punterà infatti su dotazioni avanzate, come la guida assistita con tecnologia LiDAR, un abitacolo premium con cruscotto panoramico “Hypervision” e finiture di alto livello. Il target è chiaramente quello dei concorrenti più raffinati come Zeekr 7X, Luxeed R7 e Xpeng G6.

Il lancio del YU7 permetterà a Xiaomi anche di migliorare le economie di scala. Il successo della SU7 ha rafforzato la capacità negoziale dell’azienda nelle catene di fornitura, e la produzione di un secondo modello contribuirà a diluire i costi fissi. Secondo le stime, il debutto potrebbe registrare fino a 200.000 preordini nelle prime 24 ore, un successo maggiore della berlina, che aveva registrato 50.000 ordini nelle prime 24 ore dalla presentazione.

Alla luce di tutti questi elementi, il prezzo ideale per il YU7 in Cina potrebbe aggirarsi sui 245.900 yuan (circa 29.900 euro). In questo modo, Xiaomi riuscirebbe a posizionare il SUV al di sotto della Model Y, mantenendo però una differenza di qualche migliaia di euro dalla SU7. La versione Pro, con doppio motore, potrebbe partire da 275.900 yuan (33.600 euro), mentre la variante Max, con batteria NMC da 101,7 kWh, potrebbe raggiungere i 329.900 yuan (40.100 euro).

Per quanto riguarda l’Europa, il prezzo sarà ovviamente maggiore rispetto alla Cina, ma comunque inferiore alla Model Y. Parliamo di un prezzo di circa 39.000 euro, circa 5.000 in meno rispetto al crossover statunitense, che parte da 44.990 euro.