Xiaomi SU7 Ultra, è suo il record al Nürburgring tra le elettriche

Xiaomi, da poco anche nel settore automotive, continua a far parlare di sé. Nello specifico, la sua berlina sportiva SU7 Ultra ha stabilito un nuovo record al Nürburgring per le vetture elettriche di serie, fermando il cronometro a 7 minuti e 04,957 secondi. Un tempo che le consente di superare la Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55) e persino la Rimac Nevera, hypercar da due milioni di euro.

Xiaomi SU7 Ultra: nuovo record al Nürburgring e sfida vinta contro Porsche e Rimac

Il modello utilizzato per la prova era dotato del Track Package, un pacchetto opzionale pensato per la guida in pista disponibile al momento dell’acquisto per tutti i clienti. Le prestazioni eccezionali della SU7 Ultra si devono al sofisticato sistema tri-motore elettrico (con due unità anteriori e una posteriore), alla vettorizzazione della coppia e a un’attenta progettazione aerodinamica.

Con una potenza complessiva di 1.548 CV, trazione integrale e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,98 secondi, la SU7 Ultra si pone al vertice anche tra molte supersportive tradizionali. La velocità massima supera i 350 km/h.

Oltre al record, Xiaomi ha annunciato una partnership strategica con il Nürburgring, che prevede l’introduzione di una curva dedicata (la “Xiaomi Corner”) e il coinvolgimento dell’azienda nei programmi di sviluppo del circuito.

Questo risultato dimostra come il baricentro dell’innovazione automobilistica si stia spostando verso la Cina, anche nel segmento delle alte prestazioni. Con un prezzo tre volte inferiore rispetto alla rivale Porsche (circa 83.000 euro contro i quasi 250.000 della tedesca), la SU7 Ultra si conferma un’auto veloce e competitiva.

Nella classifica generale del Nürburgring per le auto di serie, la Xiaomi SU7 Ultra conquista il settimo posto assoluto, diventando la più veloce elettrica di serie del circuito. In testa resta la Mercedes-AMG ONE con 6:29.090, seguita da diverse supercar termiche come la Porsche 911 GT2 RS Manthey e la Lamborghini Aventador SVJ.