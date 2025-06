Volvo lancia la cintura di sicurezza del futuro che si adatta in tempo reale

Nel lontano 1959, l’ingegnere svedese Nils Bohlin rivoluzionò il concetto di sicurezza automobilistica con l’invenzione della cintura di sicurezza a tre punti, un dispositivo che Volvo rese immediatamente disponibile a tutti i costruttori, grazie a un brevetto aperto. Una scelta etica e visionaria che, secondo la stessa azienda, ha contribuito a salvare oltre un milione di vite in più di sei decenni.

Oggi, a 66 anni di distanza da quella rivoluzione, Volvo è pronta a ridefinire ancora una volta gli standard della sicurezza su strada. Il costruttore svedese ha infatti annunciato l’introduzione di una nuova generazione di cintura di sicurezza intelligente, progettata per offrire una protezione ancora più personalizzata e dinamica.

Il nuovo sistema, che debutterà sul prossimo crossover EX60, sfrutta un’architettura avanzata di sensori interni ed esterni per raccogliere dati in tempo reale relativi a ogni singolo passeggero, ovvero altezza, peso, corporatura e postura di seduta vengono analizzati per calibrare in modo preciso il carico della cintura.

A differenza delle attuali cinture Volvo che offrono tre profili di limitazione del carico, il nuovo modello ne prevede ben undici, garantendo così un livello di adattamento mai visto prima. La cintura sarà inoltre aggiornabile via OTA (over-the-air), il che significa che potrà migliorare nel tempo con aggiornamenti software, integrando nuove funzionalità e rispondendo meglio ai cambiamenti delle condizioni stradali o del veicolo.

La tecnologia è frutto di una collaborazione tra Volvo e ZF Lifetec, l’azienda produttrice del sistema. Nonostante il brevetto sia condiviso tra i due partner, Volvo non ha ancora confermato se, e in che modo, renderà pubblica la tecnologia, come fece felicemente negli anni Sessanta. Tuttavia, ha dichiarato che continuerà a condividere le proprie ricerche nel campo della sicurezza stradale.

Questa innovazione segna senza dubbio un nuovo passo avanti nella missione di Volvo di rendere ogni viaggio più sicuro, confermando ancora una volta il marchio come pioniere della sicurezza automobilistica. La cintura di sicurezza intelligente può essere l’ennesima svolta nell’abitacolo delle auto del futuro.