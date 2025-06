Volvo EX60, confermato l’arrivo per l’inizio del 2026: ecco le prime immagini

Volvo ha confermato ufficialmente che il nuovo SUV elettrico EX60 sarà svelato nei primi mesi del 2026. Questo modello raccoglierà l’eredità della XC60, uno dei SUV più venduti della gamma con motorizzazioni tradizionali. Il debutto era stato anticipato mesi fa, quando durante la presentazione della berlina ES90 la casa automobilistica svedese aveva mostrato in anteprima un prototipo in argilla dell’EX60. Ora, con un nuovo teaser, Volvo ha diffuso la prima immagine ufficiale, che svela parte della coda del veicolo.

Volvo EX60: il nuovo SUV elettrico debutterà a inizio 2026

L’immagine mostra chiaramente i gruppi ottici posteriori sdoppiati, con una sezione superiore affilata a filo del lunotto e una inferiore estesa verso i lati della vettura. Un’impronta stilistica che richiama i modelli EX30 ed ES90, segnando continuità nel design della gamma a zero emissioni.

Il nuovo EX60 sarà il primo modello Volvo basato sulla piattaforma SPA3, l’architettura modulare di nuova generazione, evoluzione della base tecnica già utilizzata per EX90 ed ES90. Grazie a questa base, Volvo potrà ampliare la propria offerta elettrica con veicoli di dimensioni diverse, ottimizzando al tempo stesso costi e produzione. Secondo Anders Bell, responsabile dello sviluppo tecnologico di Volvo, la casa automobilistica, grazie alla nuova piattaforma, potrà lanciare veicoli dal segmento B a quello F: “Il nostro obiettivo è quello di lanciare ogni modello richiesto dal mercato, quando e dove serve”.

A differenza della piattaforma SEA, condivisa con altri marchi del gruppo Geely, come nel caso della EX30, Bell ha dichiarato che la “SPA3 è al 100% Volvo. Essendo nata esclusivamente per modelli elettrici, ci siamo liberati da tutti i vincoli imposti in passato dalle motorizzazioni a combustione. Abbiamo ripensato l’intero veicolo da zero. Il risultato sarà il più alto livello di integrazione tecnologica mai raggiunto su una Volvo.”

Secondo Bell, questo approccio consentirà di accelerare i tempi di sviluppo e garantire una coerenza tecnologica su tutta la futura gamma: “Non dovremo più ripartire ogni volta da zero. L’intera gamma poggerà su un’unica architettura software e una base elettronica comune, modulare in termini di dimensioni, prezzo e prestazioni. Tutto sarà connesso al cloud Volvo.”

L’ispirazione arriva dal mondo delle big tech: “Le aziende più innovative, come Apple, utilizzano uno stack tecnologico unificato per connettere tutti i loro prodotti. È esattamente il modello che vogliamo seguire come azienda tecnologica,” ha aggiunto Bell. “Il nostro obiettivo è offrire sicurezza, sostenibilità e un’esperienza utente ai massimi livelli, il tutto con il caratteristico approccio scandinavo.”

Tra le novità più rilevanti spicca l’introduzione del megacasting, una tecnologia innovativa che consente di realizzare ampie sezioni del veicolo in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti e semplificando i processi produttivi.

Con l’arrivo dell’EX60, la gamma elettrica europea di Volvo includerà EX30, EC40, EX40, ES90 ed EX90, mentre in Cina si aggiungerà anche la monovolume EM90, rafforzando la presenza del brand nel mercato a zero emissioni.