Volvo EX40 ed EC40, gamma aggiornata con nuove varianti: le novità

Il successo riscosso dal nuovo Volvo EX30 e l’imminente arrivo del SUV EX90 hanno in parte offuscato i primi due modelli elettrici introdotti dal marchio svedese: l’EX40 e l’EC40. Nonostante ciò, questi due C-SUV restano fondamentali per la strategia commerciale di Volvo, poiché operano in uno dei segmenti più competitivi e rilevanti del mercato europeo. Proprio per questo, la casa automobilistica continua a investire nel loro sviluppo.

Volvo aggiorna EX40 e EC40: arrivano le versioni Twin Motor con 408 CV e trazione integrale

Entrambi i modelli hanno appena ricevuto una nuova variante Twin Motor, che si inserisce tra la Single Motor Extended Range e la più potente Twin Motor Performance. Come suggerisce il nome, questa versione dispone di due motori elettrici, uno per asse, garantendo così la trazione integrale.

La potenza complessiva raggiunge i 408 CV (300 kW) con una coppia massima di 670 Nm, valori leggermente inferiori rispetto alla variante Performance da 442 CV. In termini di prestazioni, l’EX40 scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, mentre la versione coupé EC40 impiega 4,7 secondi. In entrambi i casi, la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h.

La batteria resta invariata, quindi con capacità da 82 kWh che consente di percorrere fino a 540 km (EX40) e 554 km (EC40) secondo il ciclo WLTP. La ricarica in corrente continua può raggiungere i 175 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa 28 minuti, grazie a un’architettura a 400 volt.

Sviluppati sulla piattaforma modulare CMA a supporto di motorizzazioni multiple, i nuovi EX40 ed EC40 Twin Motor sono disponibili negli allestimenti Plus e Ultra. Il prezzo dell’EX40 Twin Motor parte da 56.800 euro nella versione Plus e sale a 61.300 euro per l’Ultra. L’EC40 parte invece da 58.700 euro, arrivando a 62.200 euro nella configurazione più completa.