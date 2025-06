Volkswagen Tiguan R: ecco come potrebbe essere il super SUV

Nonostante l’attenzione sia sempre più rivolta all’elettrico, i motori tradizionali fanno ancora la loro parte. Volkswagen sta lavorando all’elettrificazione della gamma GTI e ha annunciato l’intenzione di trasformare il marchio R in un brand completamente elettrico entro il 2030. Tuttavia, un ultimo capitolo a benzina potrebbe ancora scriversi con un nuovo Tiguan R: un SUV pratico ma grintoso, pensato per chi non è pronto a rinunciare del tutto al piacere di guida più “tradizionale”.

Advertisement

Volkswagen Tiguan R: possibile ritorno del SUV ad alte prestazioni

Pedro Martinez Diaz, Responsabile Vendite e Marketing di Volkswagen R, ha recentemente lasciato intendere che l’idea di un nuovo SUV sportivo non è esclusa. In un’intervista a CarExpert durante il lancio locale della Golf R aggiornata, ha dichiarato: “Non direi mai di no. Il Tiguan R ha avuto molto successo in Europa e Australia… vedremo.” Una conferma ufficiale ancora non c’è, ma le possibilità sembrano concrete. Martinez Diaz ha inoltre confermato che la prossima generazione di T-Roc avrà una versione R, attesa per l’inizio del 2027.

Advertisement

Il primo Tiguan R è arrivato nel 2020 come parte dell’aggiornamento della seconda generazione del SUV. Dotato di un 2.0 turbo da 316 CV e 420 Nm di coppia, abbinato al cambio DSG a sette rapporti e alla trazione integrale 4Motion, rappresentava la proposta più potente nella gamma Tiguan. Nonostante il suo potenziale, è rimasto un prodotto esclusivo per Europa e Australia. È uscito di scena alla fine del 2023, con l’arrivo della terza generazione.

Oggi, il Tiguan europeo più potente è la variante plug-in hybrid eHybrid da 272 CV (200 kW), offerta con allestimento sportivo R-Line. Tuttavia, non rappresenta un vero e proprio modello ad alte prestazioni. C’è anche spazio per l’introduzione di una variante plug-in ad alte prestazioni, per rispettare le normative europee sulle emissioni.

CarScoops ha voluto immaginare il possibile design della Tiguan R basato sulla nuova generazione, ispirato all’allestimento R-Line ma con un paraurti anteriore più aggressivo, prese d’aria maggiorate e alette aerodinamiche. Dietro, spiccano uno spoiler più pronunciato, cerchi sportivi, freni maggiorati e pinze blu in pieno stile “R”. Non ci resta che attendere ulteriori novità su questo modello.