Volkswagen T-Roc: due grandi novità in arrivo nel 2027 e 2028

Volkswagen ha definito le basi tecniche della futura piattaforma SSP (Scalable Systems Platform), destinata a diventare il cuore della prossima generazione di veicoli elettrici del gruppo. Il cosiddetto “congelamento” segna l’inizio di una fase operativa in cui il progetto entra nella sua esecuzione concreta. L’obiettivo è quello di ridurre la complessità di produzione, aumentare l’efficienza e tagliare i costi del 20% rispetto alle attuali piattaforme MEB e PPE.

Volkswagen: la casa automobilistica punta tutto sulla nuova piattaforma SSP

Secondo quanto riportato da Automobilwoche, il CEO Oliver Blume ha coinvolto circa 150 dirigenti per sottolineare l’importanza strategica della SSP. La nuova piattaforma sarà modulare e altamente flessibile, capace di supportare un’ampia gamma di veicoli. Su questa base poggeranno infatti dalle compatte alle berline familiari fino alle sportive.

Il primo veicolo basato sulla SSP sarà la Volkswagen T-Roc elettrica, attesa tra il 2028 e il 2029. Già nel 2025, tuttavia, debutterà una nuova T-Roc a combustione basata sul sistema MQB evo, condiviso con le ultime versioni di Golf, Tiguan e Passat. Secondo quanto affermato da Pedro Martinez Diaz, responsabile globale delle vendite e del marketing, all’inizio del 2027 arriverà anche la T-Roc R. La Golf elettrica su piattaforma SSP dovrebbe seguire un anno dopo, sempre prodotta a Wolfsburg.

Rispetto alle piattaforme precedenti, la SSP promette miglioramenti in autonomia, velocità di ricarica, digitalizzazione e guida assistita. Sarà inoltre in grado di integrare soluzioni come i range extender e supportare un sistema operativo unificato. L’obiettivo a lungo termine è sostituire completamente MEB e PPE e produrre oltre 40 milioni di veicoli SSP nel tempo.

Lo sviluppo è stato ritardato più volte, soprattutto a causa dei problemi software della controllata Cariad. Per accelerare, Volkswagen ha stretto una partnership strategica con Rivian nel novembre 2024, creando una joint venture da 5,8 miliardi di dollari. L’intesa punta a integrare la moderna architettura elettronica e software di Rivian nei futuri veicoli Volkswagen.

La piattaforma SSP rappresenta quindi una svolta per il gruppo tedesco, che intende costruire su questa base una gamma elettrica più efficiente, competitiva e tecnologicamente avanzata, con un occhio anche alla guida autonoma.