La Volkswagen ID. Buzz, erede spirituale del leggendario T1 degli anni ’50 e ’60, è diventata uno dei modelli più iconici e desiderati della gamma elettrica del marchio. Pur senza puntare su un design dichiaratamente rétro, il suo stile richiama chiaramente l’estetica del mitico furgoncino hippie.

Volkswagen pensa a un “mini ID. Buzz”: in arrivo un nuovo monovolume elettrico compatto?

Ora Volkswagen sta valutando l’idea di introdurre una versione compatta di questo modello: un nuovo monovolume elettrico che, con un look ispirato alla T1 e dimensioni più contenute, potrebbe prendere il posto dell’attuale Touran. Il modello si ispirerebbe a prototipi come il Bulli (2011) e il Budd-e (2016), già omaggi moderni del celebre van del passato.

Pensato per offrire massima praticità in formato ridotto, questo veicolo avrebbe sbalzi corti, pianale piatto e tetto alto, tutti elementi pensati per ottimizzare lo spazio a bordo. Secondo quanto riportato da Autocar, potrebbe avere anche porte scorrevoli e sedili singoli, risultando ideale per utilizzi urbani e professionali, come ad esempio nel settore taxi.

Fonti interne affermano che Volkswagen sta ancora discutendo la fattibilità del progetto e valutando l’opportunità di rilanciare il segmento dei monovolume compatti, che negli ultimi anni ha perso terreno a favore dei SUV. Tuttavia, mercati come la Cina continuano a mostrare interesse per questo tipo di veicolo, e anche in Europa potrebbe esserci spazio per un ritorno.

A differenza della ID. Buzz, che si posiziona nel segmento premium, il nuovo modello, che potrebbe chiamarsi Microbus o prendere il nome di Touran, sarebbe un veicolo elettrico pratico, funzionale, pensato per la vita quotidiana.

Se approvato, potrebbe nascere sulla piattaforma SSP, la nuova architettura modulare di Volkswagen che ospiterà anche le future versioni elettriche di Golf e T-Roc, attese tra il 2028 e il 2029. Tra le sue caratteristiche principali ci sarebbero un sistema a 800 volt per la ricarica ultrarapida e una moderna architettura software zonale sviluppata in collaborazione con Rivian. La produzione potrebbe avvenire nello storico impianto di Wolfsburg, in Germania.