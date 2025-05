Volkswagen, novità per le auto elettriche a partire dal 2026: ecco quali

Il 2026 si preannuncia come un anno strategico per Volkswagen, che punta a rafforzare la sua presenza nel mercato delle auto elettriche. Tra le principali novità ci sarà il lancio della nuova ID.2, una compatta 100% elettrica pensata per essere accessibile a un pubblico più ampio, con un prezzo di partenza intorno ai 25.000 euro.

Volkswagen, nel 2026 debuttano la ID.2, le nuove batterie LFP e la piattaforma MEB Plus

Il marchio tedesco introdurrà anche una nuova generazione di batterie basate sulla tecnologia LFP, più economiche rispetto a quelle attuali, e l’evoluzione della sua piattaforma elettrica, la MEB Plus. La ID.2 sarà il primo veicolo a beneficiare di entrambe le innovazioni.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Autocar, il CEO Thomas Schäfer ha confermato che l’aggiornamento della piattaforma MEB Plus inizierà il prossimo anno, portando con sé le batterie cell-to-pack con chimica LFP. Una novità che rappresenterà un importante passo avanti sia in termini di costi sia di efficienza: “Siamo molto soddisfatti dei progressi. Questo aggiornamento sarà fondamentale, e verrà esteso a modelli come ID.3, ID.4 e ID.7,” ha dichiarato Schäfer. Le batterie LFP saranno adottate come standard per i modelli di grande volume, mentre le prestazioni più elevate rimarranno appannaggio delle batterie NMC.

Al momento Volkswagen non ha ancora svelato dati precisi sulla capacità delle nuove batterie né sui tempi di ricarica, ma è certo che la produzione avverrà nel nuovo impianto di Salzgitter, destinato a diventare il cuore della strategia elettrica del gruppo.

Per quanto riguarda la nuova piattaforma MEB Plus, Volkswagen aveva promesso già nel 2022 grandi miglioramenti, come l’autonomia fino a 700 km e velocità di ricarica comprese tra 175 e 200 kW, oltre a sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Tuttavia, visto il tempo trascorso, non è escluso che alcune specifiche siano state ulteriormente migliorate nel tempo. Parlando del futuro delle auto elettriche, il CEO di VW ha affermato che prosegue lo sviluppo della nuova Golf GTI e che sarà “mostruosa”.